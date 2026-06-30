Бассейн превратился в болото, а коттеджи заросли: в Австралии продают заброшенный курорт

Как выглядит заброшенный курорт в Австралии, выставленный на продажу

Как пишет Realtor.com, курорт расположен в Куранде, недалеко от Кернса.

Смотрите также : Дом, более века стоящий внутри дворца: как в Хорватии появилось необычное сооружение

Его построили в 1988 году как тропический комплекс для туристов, приезжавших исследовать эту часть Австралии.

Впрочем, финансовые проблемы начались уже через несколько лет после открытия. В 1993 году курорт вновь продали за 2 миллиона долларов после первых финансовых проблем. Впоследствии отдельные участки продавали по частям, а часть территории стали использовать не только для туризма, но и в качестве жилья для владельцев и арендаторов.

Позже часть лотов оказалась в центре судебного спора из-за долгов. Один из владельцев ранее приобрел 35 из 64 лотов, но в 2024 году был ликвидирован после иска на сумму более 1,7 миллиона долларов из-за неуплаченных взносов. Конкретную цену курорта не указали – предложения принимаются до 7 июля 2026 года.

Территория занимает почти 4 гектара. Там остались 50 коттеджей, хостел на 160 человек, ресторан на 200 мест, центр для мероприятий и теннисный корт.

За годы без должного ухода курорт сильно изменился. Бассейн превратился в болото, растительность подступила к деревянным зданиям и частично их покрыла. В нескольких коттеджах папоротники и лианы растут прямо с крыш.

Заброшенный курорт в Австралии / Фото Realtor.com

На территории также видны разбитые окна, брошенный велосипед и свисающие с потолков кабели. У части зданий отсутствует черепица, поэтому дождь и влага повредили внутренние помещения. В то же время местные жители до сих пор помнят курорт как место, где когда-то проводились свадьбы, вечеринки и другие мероприятия.

Для этой территории уже предлагались различные сценарии – от туристического проекта и жилья до школьных лагерей, модульных домов или автозаправки. В 2022 году на курорте отключили электричество из-за риска поражения током. К тому моменту территория уже стала мишенью для сквоттеров и мародеров.