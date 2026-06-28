Який будинок найвужчий у світі

Про будинок, який вважається найвужчим житловим приміщенням у світі, пишуть на сайті Goodroom.

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Мова йде про Keret House у Варшаві. Будівля спроєктована польським дизайнером Якубом Щесни з архітектурного бюро Centrala для ізраїльського письменника Етгара Керета.

Будівля була спроєктована у 2012 році – між двома вже існуючими будівлями.

Фото з інстаграму Keret House. Найвужчий будинок у світі

Найвужчий будинок має ширину в найвужчому місці лише 72 сантиметри, а максимальна ширина конструкції становить 122 сантиметри.

Фото з інстаграму Keret House. Найвужчий будинок у світі

Але це не просто порожня будівля. До неї підведені електрика, водопровід, система опалення тощо. Тут можна побачити ванну, спальню, кухню та інші звичайні кімнати.

Стіни будинку пофарбовані у білий колір. Але це не просто дизайнерське рішення. У вузьких кімнатах завжди велика проблема полягає у потраплянні природного сонячного світла у приміщення.

Крім того, передній та задній фасади будинку зроблені із полікарбонату товщиною 20 міліметрів.

Фото з інстаграму Keret House. Найвужчий будинок у світі

Водночас будинок скоріш є мистецьким експериментом. Тобто це більше архітектурний проєкт, ніж дійсно жила будівля. Однак, Етгар Керет казав, що все одно планує запрошувати у свій дім гостей.

Що ще відомо про вузькі будинки

У Британії продали один із найвужчих будинків у світі. Його ширина становила 2,2 метра, а вартість була майже 45 тисяч фунтів стерлінгів.

Водночас у Перу збудували вузький житловий будинок. Його ширина становить лише 63 сантиметри, а будівля розташована у районі Аукальяма.