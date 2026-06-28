Какой дом самый узкий в мире

О доме, который считается самым узким жилым помещением в мире, пишут на сайте Goodroom.

Читайте также Сад вместо витрины: как магазин 1910 года превратили в дом

Речь идет о Keret House в Варшаве. Здание спроектировано польским дизайнером Якубом Щесни из архитектурного бюро Centrala для израильского писателя Этгара Керета.

Здание было спроектировано в 2012 году — между двумя уже существующими зданиями.

Фото из Instagram Keret House. Самый узкий дом в мире

Самый узкий дом имеет ширину в самом узком месте всего 72 сантиметра, а максимальная ширина конструкции составляет 122 сантиметра.

Фото из Instagram-аккаунта Keret House. Самый узкий дом в мире

Но это не просто пустое здание. К нему подведены электричество, водопровод, система отопления и т. д. Здесь можно увидеть ванную, спальню, кухню и другие обычные комнаты.

Стены дома окрашены в белый цвет. Но это не просто дизайнерское решение. В узких комнатах всегда существует большая проблема с проникновением естественного солнечного света в помещение.

Кроме того, передний и задний фасады дома выполнены из поликарбоната толщиной 20 миллиметров.

Фото из Instagram Keret House. Самый узкий дом в мире

В то же время дом скорее представляет собой художественный эксперимент. То есть это больше архитектурный проект, чем действительно жилое здание. Однако Этгар Керет говорил, что всё равно планирует приглашать в свой дом гостей.

Что ещё известно об узких домах

В Великобритании продали один из самых узких домов в мире. Его ширина составляла 2,2 метра, а стоимость — почти 45 тысяч фунтов стерлингов.

В то же время в Перу построили узкий жилой дом. Его ширина составляет всего 63 сантиметра, а здание расположено в районе Аукальяма.