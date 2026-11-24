Будинок відпочинку в Карпатах виставили на аукціон зі стартовою ціною трохи більш як 91 тисяча гривень. За нерухомість, яка потребує ремонту, змагалися 80 учасників, а її ціна під час торгів зросла у 77 разів.

Який будинок у Карпатах продали на аукціоні за понад 7 мільйонів гривень

Аукціон з приватизації державного будинку відпочинку відбувся 29 жовтня 2026 року. Нерухомість перебувала на балансі Головного управління ДПС у Закарпатській області. Об'єкт вперше виставили на продаж зі стартовою ціною трохи більш як 91 тисяча гривень, повідомляє Фонд державного майна України.

У торгах взяли участь 80 претендентів, а найвища ставка перевищила 7 мільйонів гривень. З урахуванням ПДВ у розмірі понад 1,4 мільйона гривень покупець має сплатити за нерухомість майже 8,5 мільйона гривень.

Комплекс розташований в урочищі Ждимир у селі Вовчий Мукачівського району на Закарпатті. Одноповерховий будинок площею 129,9 квадратного метра звели у 1990 році. Він має саманні стіни, черепичний дах та подвійні дерев'яні вікна. У приміщеннях є водопостачання та електрика, опалення пічне. Будівля у задовільному стані, проте потребує ремонту.

Крім будинку відпочинку, до складу комплексу входять лазня, будинок охорони, альтанка, господарські споруди, огорожа та тротуар. Разом із нерухомістю покупець отримає меблі та побутову техніку. Зокрема, це ліжка, шафи, телевізор, музичний центр, газова плита та мікрохвильова піч.

Покупець зможе змінити призначення нерухомості. Умови приватизації не зобов'язують його проводити ремонт чи реконструкцію будівель або розпочинати господарську діяльність у визначений термін.

Нагадаємо, подружжя придбало стару хату на віддаленому хуторі в Карпатах за 10 тисяч доларів, однак через поганий стан дерев'яних конструкцій звичайний ремонт перетворився на масштабну реконструкцію. Власники замінили фундамент, перебудували дах та збільшили житлову площу, проте за п'ять років змогли виконати лише половину запланованих робіт.