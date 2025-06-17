Дівчина купила покинутий будинок за 1 долар і перетворила його на житло мрії: результат вражає

Британка Тіа наважилася купити старий занедбаний будинок менш ніж за 1 долар. Разом із батьком дівчина зробила там капітальний ремонт – тепер це житло мрії.

Ремонт тривав близько 9 місяців. Кожен процес робіт Тіа знімала на відео, яке згодом з'явилося на ютюбі, розповідає 24 Канал.

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Будинок використовували як склад понад 30 років

Стан будівлі був критичним настільки, що в якийсь момент його хотіли віддати пожежникам на спалення. Останні 30 років його використовувати просто як склад.

Я показую вам весь процес перетворення цього покинутого будинку на дім моєї мрії від початку до кінця. У ньому не було ні тепла, ні води, ні електрики,

– розповіла Тіа.

Серед основних робіт: заміна прогнилих дерев'яних конструкцій даху, відновлення підлоги, проведення електрики та сантехніки, встановлення нових вікон.

Після завершення основних робіт дівчина зайнялася інтер'єром. У кінці відео вона показала "до" та "після" у вітальні, кухні та у ванній кімнаті.

Британка зробила капітальний ремонт разом із батьком: відео

Скільки коштував ремонт

Загальні витрати склали 29 тисяч фунтів, тобто близько 1,6 мільйона гривень. Витрати дівчина покрила коштами з продажу попереднього житла та доходами із блогерської діяльності.

Хотілося б, щоб більше людей робили ремонт замість того, щоб зносити старі будинки. Ви всі зробили таку чудову роботу!

– написав один із користувачів у коментарях.

Ще один коментор додав: "Найкрутіше те, що ти зробила все це зі своїм татом". Цей проєкт буде їхнім спільним спогадом на все життя.