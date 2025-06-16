Унікальну нерухомість продають за 945 тисяч фунтів стерлінгів. Це приблизно 53,2 мільйона гривень, розповідає 24 Канал, посилаючись на місцеве агентство нерухомості.
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Який вигляд має сам будинок
До власності належить близько 5 гектарів землі з садами і пасовищами. Звідти відкриваються чудові краєвиди на долину Тіллінгем.
Будинок з великою ділянкою / Фото equusproperty.co.uk
Основний будинок має два поверхи:
- на першому – величезна вітальня, кухня та підсобне приміщення;
- на другому – спальня з ванною кімнатою та ще окремі спальня та ванна.
На фото видно, що будинок – старовинний, але інтер'єри оновлені, зокрема кухня.
Інтер'єр кухні / Фото equusproperty.co.uk
Інтер'єр вітальні / Фото equusproperty.co.uk
Амбар для літака, майстерня, виноробня і багато іншого
Також на ділянці розташована майстерня та є невеликий внутрішній дворик, викладений італійською мозаїчною плиткою. Поруч стоїть господарське приміщення, до якого прибудована комора. Також до власності належить невеликий виноградник і виноробня.
Амбар для літака / Фото equusproperty.co.uk
Що стосується амбара та злітно-посадкової смуги, то вони призначені для легких спортивних і надлегких літаків з коротким зльотом і посадкою.