Уникальную недвижимость продают за 945 тысяч фунтов стерлингов. Это примерно 53,2 миллиона гривен, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на местное агентство недвижимости.
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Как выглядит сам дом
В собственности принадлежит около 5 гектаров земли с садами и пастбищами. Оттуда открываются прекрасные виды на долину Тиллингем.
Дом с большим участком / Фото equusproperty.co.uk
Основной дом имеет два этажа:
- на первом – огромная гостиная, кухня и подсобное помещение;
- на втором – спальня с ванной комнатой и еще отдельные спальня и ванная.
На фото видно, что дом – старинный, но интерьеры обновлены, в частности кухня.
Интерьер кухни / Фото equusproperty.co.uk
Интерьер гостиной / Фото equusproperty.co.uk
Амбар для самолета, мастерская, винодельня и многое другое
Также на участке расположена мастерская и есть небольшой внутренний дворик, выложен итальянской мозаичной плиткой. Рядом стоит хозяйственное помещение, к которому пристроена кладовая. Также к собственности принадлежит небольшой виноградник и винодельня.
Амбар для самолета / Фото equusproperty.co.uk
Что касается амбара и взлетно-посадочной полосы, то они предназначены для легких спортивных и сверхлегких самолетов с коротким взлетом и посадкой.