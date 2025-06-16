Уникальную недвижимость продают за 945 тысяч фунтов стерлингов. Это примерно 53,2 миллиона гривен, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на местное агентство недвижимости.

Обратите внимание Рекордные инвестиции в жилье: Великобритания строит путь к сотням новых домов

Как выглядит сам дом

В собственности принадлежит около 5 гектаров земли с садами и пастбищами. Оттуда открываются прекрасные виды на долину Тиллингем.



Дом с большим участком / Фото equusproperty.co.uk

Основной дом имеет два этажа:

на первом – огромная гостиная, кухня и подсобное помещение;

на втором – спальня с ванной комнатой и еще отдельные спальня и ванная.

На фото видно, что дом – старинный, но интерьеры обновлены, в частности кухня.



Интерьер кухни / Фото equusproperty.co.uk



Интерьер гостиной / Фото equusproperty.co.uk

Амбар для самолета, мастерская, винодельня и многое другое

Также на участке расположена мастерская и есть небольшой внутренний дворик, выложен итальянской мозаичной плиткой. Рядом стоит хозяйственное помещение, к которому пристроена кладовая. Также к собственности принадлежит небольшой виноградник и винодельня.



Амбар для самолета / Фото equusproperty.co.uk

Что касается амбара и взлетно-посадочной полосы, то они предназначены для легких спортивных и сверхлегких самолетов с коротким взлетом и посадкой.