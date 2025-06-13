Выделение таких средств будет способствовать программе правительства по строительству доступного жилья, ведь Великобритания стремится восстановить прежние темпы строительства, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Что будет означать программа доступного жилья для Великобритании

Несколько дней назад Рэйчел Ривз рассказала, что программа будет иметь 10-летний план финансирования и назвала ее "крупнейшим вливанием средств в социальное и доступное жилье за последние 50 лет".

В условиях будущего восстановления девелоперы будут играть не просто экономическую, но и социальную роль, создавая жилье, которое соответствует новым стандартам безопасности, доступности и качества. Это шанс перезагрузить урбанистику в стране. Системный девелопер РИЕЛ – среди тех, кто уже сегодня формирует этот подход: мыслит системно, работает на опережение и берет на себя ответственность за новое качество городской жизни.

В то же время выделенные дополнительные 10 миллиардов фунтов стерлингов рассчитаны уже на финансовые инвестиции, которые будут осуществлены через программу Homes England.

Это поможет привлечь частные инвестиции и открыть для себя сотни тысяч новых домов,

– сообщила Ривз в Палате общин.

Интересно, что с приходом лейбористов к власти в прошлом году строительная активность в Великобритании упала до темпов еще с разгара пандемии, в частности больше всего пострадала именно жилая недвижимость.