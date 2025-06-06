Про три красивих, однак занедбаних маєтки, 24 Канал розповідає з посиланням на "Фокус".

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Лінневуд Холл у Пенсильванії

Лінневуд Холл – неокласичний маєток в Елкінс-парку, зведений у період між 1897 та 1900 роками для Пітера Аррела Брауна Вайднера – одного з найзаможніших американців і відомого колекціонера мистецтва.

Після смерті дружини магнат переїхав сюди разом із синами.

У маєтку було 110 кімнат, серед яких 55 спалень, велика художня галерея, бальна зала на 1 000 гостей, басейн, винні льохи, ферма, а також власна електростанція.

Розташований на території площею 6,5 гектара, будинок вражав своєю масштабністю, вишуканими деталями, елегантними меблями і величезною колекцією творів мистецтва.

Пітер Вайднер помер у 1915 році після тривалої хвороби. Його здоров'я підірвала велика трагедія – у квітні 1912 року під час катастрофи "Титаніка" загинули його старший син Джордж Дантон Вайднер і онук Гаррі Елкінс Вайднер.

Протягом наступних десятиліть будівля кілька разів змінювала власників, а в 1940-х роках більшу частину земельної ділянки продали. З 1952 року і до кінця 1990-х тут функціонувала пресвітеріанська семінарія. А далі маєток занепав.

Станом на 2023 рік будинок перебуває у процесі реставрації.

Який вигляд має Лінневуд Холл / Фото Lynnewood Hall Preservation

Палац Ельда у Нью-Йорку

Архітекторка Люсі Еббот Кейт разом зі своїм чоловіком, підприємцем Девідом Аберкромбі, створили цей унікальний кам'яний будинок в Оссінінгу, який назвали палацом Ельда – назва походить від перших літер імен їхніх чотирьох дітей: Елізабет, Люсі, Девід і Ебботт.

Будівництво розпочалося в 1925 році та тривало до 1927-го. Для споруди використовували переважно місцеві матеріали, зокрема граніт і камінь.

У будинку було 25 кімнат, а також чотири окремі приміщення, зокрема житло для слуг.

Архітектура палацу натхненна шотландськими замками – ймовірно, через шотландське походження Девіда Аберкромбі. В будівлі є відкритий патіо з каміном, а також чавунні гвинтові сходи, що ведуть до вежі.

На жаль, після завершення будівництва родина пережила низку трагедій: дочка Люсі загинула у пожежі на фабриці, а син Девід помер після нещасного випадку з конем у Вайомінгу. Невдовзі від ревматизму помер і Девід Аберкромбі.

У 1940-х роках палац купила компанія, що займалася фарбами, проте власність занепала.

Будинок залишався пусткою багато років після Другої світової війни, зазнавши руйнувань від розлитої фарби та пожеж. Спроби реставрації, що почалися з 1964 року, не мали успіху, і сьогодні споруда залишається нежитловою.

Попри це, палац Ельда приваблює істориків, дослідників, поціновувачів занедбаних місць і вчених.

Який вигляд має палац Ельда: дивіться відео

Маєток Віндкліфф у Нью-Йорку

Прихований серед соснових лісів у долині річки Гудзон, цей дивовижний будинок 1853 року, спроєктований архітектором Джорджем Вейчем, розкинувся на території площею 80 акрів.

Власницею маєтку була Елізабет Шермерхорн Джонс. Вона ніколи не була заміжньою, але славилася як одна з найяскравіших світських фігур Нью-Йорка. Жінка володіла триповерховим маєтком площею 715 квадратних метрів. У будинку було 9 спалень, 5 ванних кімнат і 4 каміни — загалом 24 кімнати.

Ця велична готична будівля стала символом розкоші, що надихнула місцеву еліту долини Гудзон зводити масштабні заміські палаци. Саме через маєток Віндкліфф, який не приховував своєї розкоші, й з'явився вислів "йти в ногу з Джонсами", що означав прагнення відповідати цьому рівню життя.

Елізабет Джонс померла у 1876 році, а через десять років маєток продали сім'ї, пов'язаній із компанією Knickerbocker Beer, за 25 тисяч доларів. За чутками, від будинку до тенісних кортів проклали спеціальний пивний трубопровід для зручного охолодження.

Згодом власники часто змінювалися, територію ділили, і, як припускають, у 1940-х роках маєток навіть слугував нудистським табором. У 1950-х будівля занепала і почала заростати.

Сьогодні велика частина конструкції обвалилася, а інтер'єр триповерхового цегляного будинку став чітко видимим через руйнування стін. Природа – дерева, рослини та тварини – поступово поглинає це місце.

У 2016 році маєток купили за 170 тисяч доларів брати Джон та Марк Барбоні. Джон – архітектор і співвласник компанії Elemental Architecture LLC у Нью-Йорку, а Марк – співвласник ресторану Hudson Clearwater у Вест-Віллідж. Вони планують відновити те, що залишилося від будівлі.

Вигляд маєтку Віндкліфф: дивіться відео