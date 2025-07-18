Будинок за 1 євро на Сицилії: власники розповіли, скільки їм коштуватиме ремонт

Подружжя з Британії придбало старовий будинок у середньовічному містечку Муссомелі на Сицилії за 1 євро. Щоправда, аби він став придатним для життя, потрібно чимало попрацювати та вкласти десятки тисяч євро.

Саллі та Мартін купили будинок за копійки завдяки популярній державній програмі в Італії. Ідея ініціативи в тому, щоб наново заселити порожні села, розповідає 24 Канал, посилаючись на Daily Mail.

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Завжди хотіли мати будинок в Італії

Пара каже, що закохалася в містечко Муссомелі та сицилійську культуру. За кілька днів Саллі та Мартін оглянули 15 занедбаних будинків і вирішили, що один із них має стати їхнім притулком зимою.

Так пара купила триповерховий будинок у липні 2024-го. Мартін – сантехнік і знається на будівництві, тому подружжя взялося відновлювати його самотужки. Реконструкцію та ремонт чоловік з дружиною планують завершити за два роки, тобто у 2026-му.



Старовинний будинок в сицилійському містечку / Фото Simon Ashton

Житло розташоване в самому серці історичного кварталу Муссомелі. Там буде дві спальні з ванними кімнатами, сучасна кухня та вітальні відкритого планування.

Не одне євро, а тисячі

Одне євро – це лише початок. Пара вже заплатила близько 3,4 тисячі євро юридичних та адміністративних зборів, а ремонт обійдеться їм приблизно в 30 – 40 тисяч євро.

Також, як нові власники, вони мали сплатити всі податки, що перейшли разом із власністю, а це ще 800 євро.

У багатьох містах умови програми "Будинок за 1 євро". відрізняються. Місцева влада Муссомелу, наприклад, дає новим мешканцям два місяці, щоб розпочати ремонтні роботи. Також вони мають подати проєкт, що чітко описує етапи реконструкції, протягом 1 року з моменту купівлі.