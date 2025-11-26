Технології та екологія: 10 нових трендів будівництва, які ми побачимо у 2026

Світова архітектура у 2025 році змінюється під впливом технологій та нових потреб суспільства. Тренди поєднують інновації з екологією, формуючи нові стандарти проєктування та будівництва.

Чому нові тренди в архітектурі важливі?

Цьогоріч будівництво починає сприйматися світовими архітекторами у новому форматі можливостей завдяки технологіям, пише 24 Канал з посиланням на Novator.

Більшість спеціалістів звертають увагу не тільки на естетику, а й на екологічність та енергоефективність проєкту. Проєктування перетворюється на комплексну роботу з даними, матеріалами, сценаріями використання простору.

Екодизайн

Новий метод дизайну спрямований на створення середовища, яке відновлює зв'язок людини з природою. Така споруда використовує природне світло, зелені елементи та натуральні матеріали.

Дослідження показують, що такі простори покращують самопочуття, зменшують рівень стресу та підвищують продуктивність. Архітектори дедалі частіше застосовують цей підхід у житлових, комерційних та офісних проєктах.

Екодизайн / Фото Novator

Сталий дизайн як новий стандарт

Сталий дизайн перестав бути частиною – він став основою сучасного проєктування. Екологічні ризики змусили людство знаходити більш безпечні рішення, тому енергоефективність та зменшення вуглецевого сліду стали новими трендами 2025-2026 років.

Перепрофілювання будівель

Одним із найцікавіших трендів стало переосмислення наявного простору. Навіть в Україні цей тренд набув популярності. Люди купують старі хатини у сільській місцевості й власними силами переробляють його. Хоча у соцмережах частина людей вважає, що витрати на ремонт збільшують загальну суму у декілька разів.

Розумні будівлі

Сучасні будівлі дедалі частіше оснащуються системами автоматичного керування освітленням, кліматом, доступом та безпекою. Це підвищує комфорт та оптимізує енергоспоживання.

Смартбудівлі дозволяють створювати середовище, яке підлаштовується під потреби людини, водночас скорочуючи витрати на експлуатацію.

Розумні будівлі / Фото Novator

Орієнтація на довгострокову екологічність

У світі, де будівельна галузь генерує значну частину глобальних викидів, довготривала екологічність стає визначальним критерієм.

Архітектори застосовують інструменти оцінки матеріалів та життєвого циклу будівлі, впроваджують рішення, що зменшують вплив споруд на довкілля протягом десятиліть.

Технології як частина архітектури

Цифрові інструменти сьогодні формують нове покоління архітектури. Програмне забезпечення дозволяє моделювати складні форми, тестувати сценарії використання, прогнозувати енерговитрати та оптимізувати конструкції.

Модульне будівництво

Модульні системи дозволяють виготовляти частини будівлі на виробництві та швидко зводити об'єкт. Такий підхід мінімізує помилки, скорочує відходи та забезпечує високу повторюваність якості.

Зараз модульними будинками активно користуються у США. Модулі легко адаптувати або переставляти, тому технологія особливо актуальна для житлових комплексів, готелів, лікарень та тимчасових споруд.

Модульне будівництво / Фото Novator

Параметричний дизайн

Параметричний підхід використовує алгоритми, які допомагають формувати складні, але функціональні конструкції. Такі форми враховують освітлення, навантаження, просторові обмеження та інші параметри.

Інтеграція систем у єдину мережу

Сучасні будівлі дедалі частіше працюють як цілісні екосистеми. Освітлення, вентиляція, клімат-контроль та безпека взаємодіють між собою та керуються з єдиного центру.

В Україні щось подібне ми можемо побачити у житлових комплексах, які намагаються використовувати такі системи для комфорту мешканців.

Інтеграція будівель / Фото Novator

BIM як базова мова архітектора

Building Information Modelling став ключовим інструментом сучасного проєктування. Він об'єднує дані про конструкції, матеріали, технічні характеристики та енергетичні параметри в єдиній 3D-моделі.

Це значно зменшує кількість помилок, покращує координацію між командами й дозволяє ухвалювати точні, обґрунтовані рішення на всіх етапах реалізації проєкту.

