Навіть на власній землі будинок можуть змусити знести: коли це можливо

Побудувати будинок на власній землі можна далеко не завжди. Якщо порушити встановлені правила, будівництво можуть визнати незаконним, а споруду зобов'язати знести.

Коли будівництво будинку на власній землі вважається незаконним

Власник земельної ділянки має право зводити на ній житловий будинок лише за умови, що це відповідає цільовому призначенню землі. Крім того, необхідно дотримуватися будівельних норм та оформити передбачені законом документи, зазначено у Цивільному кодексі України.

Закон визначає три підстави, за яких будівництво вважається самочинним:

Будинок зводять на землі, яка не призначена для такого будівництва.

Роботи проводять без необхідного документа, що дає право на будівництво, або без затвердженого проєкту, якщо він обов'язковий.

Під час будівництва істотно порушують будівельні норми та правила.

Людина, яка самовільно збудувала будинок, не стає його законним власником автоматично. У деяких випадках право власності можна визнати через суд. Якщо ж будівництво порушує права інших людей або суттєві порушення неможливо усунути, суд може зобов'язати знести споруду. За передбачених законом умов витрати на знесення доведеться покрити тому, хто її збудував.

Які документи потрібні для законного будівництва приватного будинку

Перед будівництвом потрібно перевірити цільове призначення землі та оформити право на ділянку. Для приватних будинків площею до 500 квадратних метрів і заввишки не більш як два поверхи без урахування мансарди передбачений будівельний паспорт. Він визначає основні параметри майбутнього будинку та вимоги до його розміщення.

Нагадаємо, у 2026 році в Україні спростили правила будівництва приватних будинків площею до 200 квадратних метрів. Тепер для таких об'єктів не обов'язково отримувати будівельний паспорт – замість нього можна використовувати схему намірів забудови.