Продаж квартири заблокують: через які борги нотаріус відмовить в угоді

З 23 жовтня 2026 року нотаріуси та державні реєстратори перевіряють продавців нерухомості в Єдиному реєстрі боржників. Якщо власник має відповідний запис, оформлення угоди може бути заблоковане.

Кому та чому відмовлять в оформленні угоди з нерухомістю

З 23 жовтня 2026 року нотаріуси та державні реєстратори почали автоматично перевіряти продавців майна перед кожним підписанням документів. Державний реєстр речових прав тепер миттєво синхронізується з Єдиним реєстром боржників, тож за наявності там позначки фахівець просто відмовить у реєстрації договору, відповідно до чинного законодавства. Обмеження спрямоване на самого неплатника, проте це ще не означає автоматичної конфіскації його майна чи примусового продажу квартири з молотка.

Через які саме борги виникнуть проблеми з житлом

Сам по собі прострочений банківський кредит, непогашений штраф за порушення ПДР або кілька неоплачених платіжок за комуналку ще не перекреслюють продаж житла. Шлагбаум опускається лише тоді, коли справу передали до виконавчої служби, відкрито виконавче провадження, а прізвище власника офіційно внесли до Єдиного реєстру боржників.

До цього списку потрапляють через примусове стягнення:

боргів за споживчими та іпотечними кредитами;

несплачених аліментів;

податкової заборгованості;

штрафів;

накопичених боргів за житлово-комунальні послуги.

Водночас варто пам'ятати про різницю між забороною добровільного відчуження та конфіскацією. За загальними нормами закону, забрати єдине житло людини за борги заборонено, якщо загальна сума зобов'язань не перевищує 50 мінімальних заробітних плат. Окремі спеціальні гарантії захисту майна мають військовослужбовці протягом дії воєнного стану та ще один рік після його завершення, хоча цей імунітет не поширюється на іпотечні договори та деякі специфічні борги.

Які операції з нерухомим майном потрапляють під удар

Нові правила блокують не лише звичайну купівлю-продаж житлових метрів чи земельних ділянок. Автоматичний фільтр спрацює за будь-якої спроби змінити юридичного власника або обтяжити об'єкт.

Проблеми гарантовано виникнуть під час:

дарування квартири, будинку чи ділянки;

обміну нерухомості на інше житло;

передачі об'єкта в іпотеку або заставу;

будь-яких інших форм переоформлення права власності.

Головна мета такого нововведення – ліквідувати популярну схему, коли несумлінний боржник після відкриття провадження терміново переписує все майно на родичів, друзів або третіх осіб, аби уникнути сплати рахунків.

За яких умов договір усе ж дозволять підписати

Попри жорсткий фільтр, законодавство залишає легальні шпарини для проведення операцій за участю боржника. Відчуження квадратних метрів дозволяється безпосередньо в межах самого виконавчого провадження для погашення наявного боргу. Також договір може бути посвідчений за офіційною згодою державного чи приватного виконавця, якщо запланований продаж не порушує законних фінансових інтересів стягувача.

До слова, під час купівлі житла новий власник може отримати й борги. Тут варто памʼятати, що відповідно до чинного законодавства, новий власник не зобовʼязаний платити борги попередніх. Вийнятком може стати лише ситуація, коли новий власник самостійно погоджується взяти на себе борг. А для того, щоб у особовому рахунку нового власника не відображались борги попередніх - потрібно звернутись до постачальника і надати документи, що підтверджують право власності.