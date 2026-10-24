Купили квартиру з боргами за комуналку: чи можуть відключити світло, воду та газ

Чи переходять комунальні борги до нового власника квартири

Після купівлі квартири новий власник може виявити, що за житлом залишилися борги за комунальні послуги. Однак за законодавством України покупець не зобов'язаний їх сплачувати, адже заборгованість належить людині, яка користувалася послугами та не розрахувалася за них, пише 24 Канал.

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Таку позицію підтвердив і Верховний Суд. Сам факт придбання нерухомості не означає, що разом із квартирою до нового власника переходять борги продавця. Тому постачальники не можуть вимагати від покупця погасити заборгованість, яка виникла до укладення договору купівлі-продажу.

Виняток можливий, якщо покупець погодився взяти на себе борги попереднього власника. Проте однієї домовленості між продавцем і покупцем недостатньо. Для переведення боргу потрібна також згода компанії, перед якою виникла заборгованість.

Після придбання житла новому власнику варто повідомити постачальників комунальних послуг про зміну власника та оформити договори на своє ім'я. Якщо в особовому рахунку залишилися старі борги, це ще не означає, що покупець повинен їх оплачувати.

Чи можуть відключити світло, воду та газ через борги попереднього власника

Іноді після продажу квартири постачальники продовжують відображати стару заборгованість в особовому рахунку. Через це новий власник може зіткнутися з вимогами погасити борг або навіть погрозами відключення комунальних послуг. Проте чужа заборгованість сама собою не є законною підставою для припинення постачання світла, води чи газу.

Водночас за власні борги споживача комунальні послуги справді можуть відключити. Наприклад, перед припиненням електропостачання компанія повинна попередити споживача щонайменше за 10 робочих днів.

Водопостачання можуть обмежити або припинити, якщо споживач не погасив заборгованість протягом 30 днів після отримання попередження. За несплату також можуть відключити газ, однак для цього передбачена окрема процедура.

Важливо! Під час воєнного стану діють додаткові обмеження. Зокрема, за несплату заборонено відключати комунальні послуги на визначених територіях бойових дій і тимчасово окупованих територіях. Захист також поширюється на окремі випадки, коли житло було пошкоджене внаслідок війни.

Якщо постачальник вимагає оплатити борги попереднього власника, покупцю варто письмово звернутися до компанії та попросити прибрати чужу заборгованість зі свого особового рахунку. До заяви можна додати документ, який підтверджує право власності, та зазначити дату придбання квартири.

Якщо компанія відмовляється виправити дані, оформити договір або погрожує відключенням, новий власник може звернутися до суду. Судова практика підтверджує, що покупець не відповідає за комунальні борги продавця, якщо не погодився взяти їх на себе у встановленому порядку.

Нагадаємо, перед купівлею квартири на вторинному ринку варто перевірити не лише документи продавця, а й історію нерухомості. Особливу увагу слід звернути на можливі арешти, іпотеку, інші обтяження та законність перепланування житла.