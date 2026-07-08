У хаті було страшно жити: чоловік купив 100-річну мазанку біля Дністра

Чоловік купив стару хату-мазанку біля Дністра, яку тепер хоче відновити. Разом із будинком він отримав криницю, садок, 43 сотки землі та кілька споруд, частину яких уже планує прибрати.

Як чоловік купив сторічну хату біля Дністра

Про свій будинок Олег розповів у відео.

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Це стара сторічна хата-мазанка, дах якої перекрили приблизно 5 років тому. Принаймні так чоловіку сказали продавці. Саме тому хату легше відновлювати, хоча попереду ще багато роботи.

У хаті є газ, але зараз він відключений. Також підведена електрика, проте з нею є проблеми: світло працює нестабільно й час від часу "відходить". Вода на ділянці – з криниці.

На подвір'ї збереглися кам'яний паркан, хвіртка та ворота. Щоправда, ворота досить вузькі: власник каже, що своєю машиною ледве заїжджає всередину, а більший автомобіль міг би вже не втиснутися.

Біля хати стоять кілька старих господарських споруд. Один хлів у дуже поганому стані – там розвалюється дах та двері, а зайти всередину вже складно. Є ще один хлівчик, який колись використовували для курей, але він також починає руйнуватися. Поруч є і сарай, який власник теж планує прибрати з ділянки.

Усередині будинок довелося розчищати від сміття. Частину речей чоловік уже вивіз, але біля входу ще залишалося те, що потрібно викинути. Перший час після приїзду він жив у наметі, бо в самій хаті було страшно залишатися.

Що власник планує змінити в будинку та на ділянці

У хаті збереглися груба й піч. У старих будинках такі печі часто намагаються зберегти, але власник не планує нею користуватися. Він вважає, що відновлення печі може бути затратним, тому хоче її знести. На цьому місці Олег планує облаштувати ванну й туалет. Також у будинку має з'явитися кухня-вітальня.

Зміни торкнуться і ділянки – стару акацію доведеться зрізати, бо вона може впасти на будинок. Частину господарських споруд також планують прибрати через поганий стан.

Ділянка має 43 сотки. Тут є садок і багато молодих плодових дерев. На місці городу залишилися старі посіви, зокрема кукурудза, тому цю частину треба покосити. За будинком вітер звалив вишню, і власник планує порізати її на дрова.

Як інша жінка відновила 126-річну хату в селі

Хату збудували ще до 1900 року, тож їй уже понад 120 років. За останній рік будинок помітно змінився, однак власники не намагалися перетворити його на повністю нове житло – старі деталі не прибирали лише заради "сучаснішого" вигляду. Навпаки, усе, що можна було залишити, власники зберегли.