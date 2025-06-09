"Коли люди бачать – жахаються": мешканець хмарочоса в Нью-Йорку показав краєвид зі свого вікна

Мешканець Нью-Йорка поділився незвичайним краєвидом зі свого вікна. Він живе в одному з найбільших хмарочосів міста і має можливість щодня "торкатися" хмар.

Чоловік, який часто публікує відео зі свого життя у тіктоці, показав вікна у висотній квартирі. За ними не видно нічого, крім густого туману, що викликало в користувачів здебільшого тривогу, розповідає 24 Канал.

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Американець "торкається" хмар з вікна свого пентхауса

Чоловік показує "прекрасний краєвид" зі своєї квартири в особливо вологий та похмурий день, коли дах будівлі часто вкривають білі хмари.

На відео видно, як він під'їжджає на ліфті до помешкання на верхньому поверсі будівлі. А тоді повертає камеру на "сліпуче біле світло", що видно крізь вікна у вітальні. Потім він висуває руку з вікна, щоб продемонструвати, як він може "торкатися" густих хмар.

Мешканець хмарочоса показав краєвид з вікна: відео

Це відео стало вірусним і зібрало понад 50 мільйонів переглядів. Користувачі були приголомшені, але водночас налякані, чим ділилися в коментарях:

Уявіть собі, наскільки там страшна блискавка;

У когось ще трохи стиснувся шлунок, коли він висунув руку у вікно?

Впустіть хмару у свій дім!

Мій страх висоти не витримує.

Місцеві видання припускають, що чоловік живе у хмарочосі 30 Hudson Yards, що розташований на західній стороні Мідтауна Мангеттена. Він має 390 метрів висоти та вміщує 103 поверхи.

Станом на травень 2025 року це сьома за висотою будівля в Нью-Йорку та дев'ята за висотою в Сполучених Штатах.