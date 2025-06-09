Мужчина, который часто публикует видео из своей жизни в тиктоке, показал окна в высотной квартире. За ними не видно ничего, кроме густого тумана, что вызвало у пользователей в основном тревогу, рассказывает 24 Канал.
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Американец "касается" облаков из окна своего пентхауса
Мужчина показывает "прекрасный вид" из своей квартиры в особенно влажный и пасмурный день, когда крышу здания часто покрывают белые облака.
На видео видно, как он подъезжает на лифте к помещению на верхнем этаже здания. А потом поворачивает камеру на "ослепительно белый свет", что видно сквозь окна в гостиной. Затем он выдвигает руку из окна, чтобы продемонстрировать, как он может "касаться" густых облаков.
Житель пентхауса показал вид из окна: видео
Это видео стало вирусным и собрало более 50 миллионов просмотров. Пользователи были ошеломлены, но одновременно напуганы, чем делились в комментариях:
- Представьте себе, насколько там страшная молния;
- У кого-то еще немного сжался желудок, когда он высунул руку в окно?
- Впустите облако в свой дом!
- Мой страх высоты не выдерживает.
Местные издания предполагают, что мужчина живет в небоскребе 30 Hudson Yards, что расположен на западной стороне Мидтауна Манхэттена. Он имеет 390 метров высоты и вмещает 103 этажа.
По состоянию на май 2025 года это седьмое по высоте здание в Нью-Йорке и девятое по высоте в Соединенных Штатах.