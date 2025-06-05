О том, сколько надо работать жителям 10 крупных городов США, чтобы накопить на жилье, пишет 24 Канал после анализа данных на портале Numbeo.
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Цены на квартиры в разных городах США
Квартиры в американских городах (на окраинах, не в центральной части) продают в среднем за такие суммы:
- Нью-Йорк (штат Нью-Йорк) – 12 887 доллара за квадратный метр;
- Лос-Анджелес (Калифорния) – 6 792 доллара;
- Чикаго (Иллинойс) – 2 478 долларов;
- Вашингтон (округ Колумбия) – 6 150 долларов;
- Филадельфия (Пенсильвания) – 2 371 доллар;
- Майами (Флорида) – 3 902 доллара;
- Сан-Франциско (Калифорния) – 9 610 долларов;
- Миннеаполис (Миннесота) – 2 522 доллара;
- Денвер (Колорадо) – 3 695 долларов;
- Даллас (Техас) – 2 328 долларов.
Средние зарплаты в городах США
Средняя месячная зарплата в городах США после уплаты налогов такова:
- Нью-Йорк – 5 128 долларов;
- Лос-Анджелес – 4 439 долларов;
- Чикаго – 5 234 доллара;
- Вашингтон – 6 116 долларов;
- Филадельфия – 4 413 доллара;
- Майами – 4 254 доллара;
- Сан-Франциско – 7 230 долларов;
- Миннеаполис – 4 472 доллара;
- Денвер – 5 056 долларов;
- Даллас – 4 732 доллара.
Одним из городов, где быстрее всего можно накопить на жилье, является Чикаго / Фото Pexels
Сколько надо откладывать на собственную квартиру
Для упрощения расчетов предположим, что украинцы, которые проживают в США, получают среднюю зарплату и экономят 50% своего дохода на приобретение квартиры. А жилье, на которое будут откладывать деньги, будет иметь площадь в 50 квадратов.
При таких условиях на собственное жилье можно накопить за такое время:
- Нью-Йорк – почти 21 год;
- Лос-Анджелес – почти 13 лет;
- Чикаго – 4 года;
- Вашингтон – более 8 лет;
- Филадельфия – почти 5 лет;
- Майами – 7,5 лет;
- Сан-Франциско – 11 лет;
- Миннеаполис – 4,5 лет;
- Денвер – 6 лет;
- Даллас – чуть больше, чем 4 года.
Заметим: расчеты являются достаточно усредненными, они не учитывают определенные факторы, в частности точную зарплату, цену желаемого жилья, возможности человека или семьи откладывать определенную сумму каждый месяц и тому подобное.