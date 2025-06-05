О том, сколько надо работать жителям 10 крупных городов США, чтобы накопить на жилье, пишет 24 Канал после анализа данных на портале Numbeo.

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Цены на квартиры в разных городах США

Квартиры в американских городах (на окраинах, не в центральной части) продают в среднем за такие суммы:

Нью-Йорк (штат Нью-Йорк) – 12 887 доллара за квадратный метр;

Лос-Анджелес (Калифорния) – 6 792 доллара;

Чикаго (Иллинойс) – 2 478 долларов;

Вашингтон (округ Колумбия) – 6 150 долларов;

Филадельфия (Пенсильвания) – 2 371 доллар;

Майами (Флорида) – 3 902 доллара;

Сан-Франциско (Калифорния) – 9 610 долларов ;

; Миннеаполис (Миннесота) – 2 522 доллара;

Денвер (Колорадо) – 3 695 долларов;

Даллас (Техас) – 2 328 долларов.

Средние зарплаты в городах США

Средняя месячная зарплата в городах США после уплаты налогов такова:

Нью-Йорк – 5 128 долларов;

Лос-Анджелес – 4 439 долларов;

Чикаго – 5 234 доллара;

Вашингтон – 6 116 долларов;

Филадельфия – 4 413 доллара;

Майами – 4 254 доллара;

Сан-Франциско – 7 230 долларов;

Миннеаполис – 4 472 доллара;

Денвер – 5 056 долларов;

Даллас – 4 732 доллара.



Одним из городов, где быстрее всего можно накопить на жилье, является Чикаго / Фото Pexels

Сколько надо откладывать на собственную квартиру

Для упрощения расчетов предположим, что украинцы, которые проживают в США, получают среднюю зарплату и экономят 50% своего дохода на приобретение квартиры. А жилье, на которое будут откладывать деньги, будет иметь площадь в 50 квадратов.

При таких условиях на собственное жилье можно накопить за такое время:

Нью-Йорк – почти 21 год;

Лос-Анджелес – почти 13 лет;

Чикаго – 4 года;

Вашингтон – более 8 лет;

Филадельфия – почти 5 лет;

Майами – 7,5 лет;

Сан-Франциско – 11 лет;

Миннеаполис – 4,5 лет;

Денвер – 6 лет;

Даллас – чуть больше, чем 4 года.

Заметим: расчеты являются достаточно усредненными, они не учитывают определенные факторы, в частности точную зарплату, цену желаемого жилья, возможности человека или семьи откладывать определенную сумму каждый месяц и тому подобное.