Для путешествия нужно открывать туристическую визу B1 или B2. Об этом пишет 24 Канал.

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Как поехать в США

Прежде всего стоит податься на визу, тип которой зависит от цели поездки.

Типы визы в США:

B1/B2 – для туристических, деловых или семейных поездок.

F-1 – для обучения.

H-1B, H-2B, L-1 – для работы.

K-1 – виза невесты(ого) для заключения брака с гражданином(-кой) США.

Перед тем, как податься на визу в Украине, сперва обязательно воспользуйтесь визовым навигатором посольства США в Киеве.

Обратите внимание. Сейчас посольство США в Киеве принимает запросы на назначение собеседований только через визовый навигатор.

Перед собеседованием нужно будет оплатить визовый сбор в размере 185 долларов (или же 205 долларов за визу H-2B). Люди, которые проходят визовое собеседование в Киеве, должны лично платить кассиру посольства в день собеседования – оплата онлайн сейчас недоступна.

Заметьте также, что граждане Украины могут подавать заявления на получение неиммиграционных виз в любом посольстве или консульстве США по всему миру.

Как податься на визу в США из другой страны

Если подаетесь в другой стране, зайдите на официальный сайт консульства США и заполните анкету DS-160 на английском языке. После завершения вы получите подтверждение со штрих-кодом, который нужно будет взять на собеседование.

Следующий этап – запись на собеседование. Создайте учетную запись на сайте ustraveldocs.com, после чего выберите нужное консульство или посольство.

После этого оплатите консульский сбор онлайн и обязательно сохраните квитанцию.

Документы, которые нужны на собеседование

Загранпаспорт (действительный еще не менее 6 месяцев после запланированного путешествия).

Фото (по требованиям США).

Подтверждение анкеты DS-160.

Квитанция об оплате сбора.

Документы, подтверждающие цель поездки (приглашение, бронирование отеля, маршруты и т.д.).

Доказательства финансовой состоятельности (справка из банка, документы об имуществе).

Сколько нужно денег, чтобы вам одобрили визу

Финансовая состоятельность является важным фактором для получения визы в США. Ведь это доказательство того, что вы сможете финансово обеспечить свое путешествие без необходимости работать нелегально.

Вам нужно будет показать, что у вас достаточно денег для оплаты проживания, питания, путешествий внутри страны и возвращения домой.

Поэтому во время собеседования вас могут попросить предоставить выписку с банковского счета за последние 3 – 6 месяцев, справку о доходах или документы о владении имуществом.

Если за поездку платит третье лицо (например, родственник из США), то может понадобиться официальное письмо-подтверждение спонсорства и его финансовые документы (к примеру, форма I-134).

США не устанавливает фиксированного минимального порога финансовых средств для получения визы. Консульский офицер оценивает финансовую состоятельность на основе продолжительности и цели поездки, запланированного маршрута, а также доходов и расходов.



Прежде чем ехать в США, стоит собрать деньги / Pexels

Ориентировочно, для 1 – 2 недель туристической поездки необходимо будет показать, что у вас есть от 2 000 до 5 000 долларов США.

Не обязательно тратить все эти деньги, однако главная цель – продемонстрировать, что вы финансово сможете о себе позаботиться.

После успешного собеседования паспорт с визой поступит к вам курьерской службой.

Как доехать в США из Украины

Поскольку в Украине закрыто воздушное пространство, найдите удобный для вас аэропорт в одной из соседних стран. К примеру, в Польше. Проще всего ехать поездом или автобусом. Позаботьтесь о дороге в аэропорт и заранее возьмите все необходимые билеты.

Поскольку перелет длинный, то лучшим для вас решением будет остаться хотя бы на ночь в городе, из которого вы вылетаете. Так вы будете уверены, что не пропустите самолет и сможете отдохнуть.

Не забудьте с собой все документы, в частности подтверждение цели визита в США (на всякий случай, если о них попросят пограничники).

Обязательно соблюдайте сроки пребывания, указанных в вашей визе.