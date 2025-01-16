Путешественникам рекомендуется ознакомиться с этими правилами, чтобы избежать потенциальных осложнений по прибытии. Сегодня 24 Канал рассказывает, какие вещи можно перевозить в США, а что – запрещено.

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Что нельзя ввозить в США

Каждый желающий может ознакомиться с перечнем запрещенных товаров на сайте Таможенно-пограничной службы США.

Категорически запрещено ввозить:

абсент (из-за содержания в нем наркотического вещества туйон, запрещенного в США);

наркотические и сильные препараты (включая лекарства – без рецепта);

порнографические материалы (журналы, доступны в свободной продаже, не принимаются во внимание);

лотерейные билеты;

почва;

предметы антиквариата;

материалы (в печатном и электронном виде) экстремистского содержания;

предметы, которые могут представлять опасность (фейерверки, опасные игрушки, токсичные или ядовитые вещества);

оружие или боеприпасы – автоматическое, полуавтоматическое, штурмовое оружие, спецсредства (глушители, приборы ночного видения), гранаты, взрывчатку;

пружинные ножи;

некоторые товары из стран, в отношении которых введены санкции (Куба, Иран, Судан, Мьянма, Северная Корея);

ряд животных: приматов, большинство видов попугаев и черепах;

мясо диких животных, яйца, перья, шкуры, клыки диких животных;

свежее и консервированное мясо (в частности, мясо домашней птицы);

рыба и не консервированная икра;

ряд фруктов и овощей (включая виноград, яблоки, помидоры);

некоторые растения, черенки и семена – не запрещены, но требуют специального разрешения от Службы инспекции здоровья животных и растений.

Некоторые товары можно ввозить в США в ограниченном количестве

На некоторые товары в таможенных правилах США предусмотрено ограничение, например:

Алкоголь и табачные изделия. Лица в возрасте от 21 года могут ввозить в США до 1 литра алкоголя. Кроме того, им разрешено ввозить не более 200 сигарет, 50 сигар или 4,4 фунта (2 килограмма) табака для курения.

Важно отметить, что любое количество, превышающее эти лимиты, подлежит налогообложению.

Подарки. Можно ввозить подарки стоимостью до 100 долларов на человека без уплаты налогов. Однако, эта льгота ограничена одним случаем на 6 месяцев, и человек должен оставаться в стране не менее 72 часов.

Животные. Владельцы домашних животных, желающие ввезти своих любимцев в Соединенные Штаты, должны предъявить международный ветеринарный сертификат.

Продукты. Их все необходимо указать в декларации, иначе грозит штраф.

Лекарства. Разрешено перевозить жидкие лекарства весом до 100 граммов без необходимости помещать их в сумку на молнии. Однако, об этом следует сообщить сотрудникам службы безопасности. Такие жидкости будут проходить дополнительную проверку, которая может включать просьбу открыть контейнеры для досмотра.

Деньги. Нет никаких ограничений на общую сумму ввозимых средств. Однако лица, которые ввозят более 10 000 долларов, должны заполнить специальную форму. Термин "деньги" охватывает американские и иностранные банкноты и монеты, дорожные чеки, почтовые переводы и ценные бумаги.

Оружие. Таможенные правила США позволяют ввоз только охотничьего оружия и боеприпасов.