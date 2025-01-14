Если вы возьмете много алкоголя, его нужно будет задекларировать и оплатить акцизные сборы. Иначе его могут конфисковать. Об этом пишет 24 Канал.

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Сколько алкоголя можно перевезти через границу в ЕС

1 литр крепких алкогольных напитков (если массовая доля этилового спирта более 22%);

2 литра алкогольных напитков с массовой долей этилового спирта менее 22%;

4 литра вина;

16 литров пива.

За нарушение этих правил могут грозить конфискация товара и штраф, а в некоторых случаях даже депортация.

Сколько алкоголя можно привезти в Украину В Украину можно привезти 5 литров пива, 2 литра вина и 1 литр более крепкого алкоголя.

Сколько сигарет можно привезти в Европу из Украины

Если пересекаете границу автомобилем, поездом или переходите границу пешком, можно перевезти с собой 40 сигарет (2 запечатанных пачки) или 20 сигарилл, или 10 сигар, или 50 граммов табака.

Или же до 10 миллилитров жидкости для курения электронных сигарет.

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