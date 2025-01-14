Если вы возьмете много алкоголя, его нужно будет задекларировать и оплатить акцизные сборы. Иначе его могут конфисковать. Об этом пишет 24 Канал.
Смотрите также Пересечение границы Украины и Польши: что можно и нельзя перевозить
Сколько алкоголя можно перевезти через границу в ЕС
- 1 литр крепких алкогольных напитков (если массовая доля этилового спирта более 22%);
- 2 литра алкогольных напитков с массовой долей этилового спирта менее 22%;
- 4 литра вина;
- 16 литров пива.
За нарушение этих правил могут грозить конфискация товара и штраф, а в некоторых случаях даже депортация.
Сколько алкоголя можно привезти в УкраинуВ Украину можно привезти 5 литров пива, 2 литра вина и 1 литр более крепкого алкоголя.
Сколько сигарет можно привезти в Европу из Украины
Если пересекаете границу автомобилем, поездом или переходите границу пешком, можно перевезти с собой 40 сигарет (2 запечатанных пачки) или 20 сигарилл, или 10 сигар, или 50 граммов табака.
Или же до 10 миллилитров жидкости для курения электронных сигарет.
Поїхали у відпустку, а гроші закінчилися? Не проблема – ваші рідні та друзі можуть перевести вам потрібну суму за лічені секунди через додаток TransferGo, з яким можна пересилати гроші поміж країнами Європи.