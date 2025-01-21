Для подорожі потрібно відкривати туристичну візу B1 чи B2. Про це пише 24 Канал.

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Як поїхати в США

Передусім варто податися на візу, тип якої залежить від мети поїздки.

Типи візи у США:

B1/B2 – для туристичних, ділових чи сімейних поїздок.

F-1 – для навчання.

H-1B, H-2B, L-1 – для роботи.

K-1 – віза нареченої(ого) для укладання шлюбу з громадянином(-кою) США.

Перед тим, як податися на візу в Україні, спершу обов'язково скористайтеся візовим навігатором посольства США у Києві.

Зверніть увагу. Наразі посольство США у Києві приймає запити на призначення співбесід лише через візовий навігатор.

Перед співбесідою потрібно буде сплатити візовий збір у розмірі 185 доларів (або ж 205 доларів за візу H-2B). Люди, які проходять візову співбесіду в Києві, повинні особисто платити касиру посольства у день співбесіди – оплата онлайн зараз недоступна.

Зауважте також, що громадяни України можуть подавати заяви на отримання неімміграційних віз в будь-якому посольстві або консульстві США по всьому світу.

Як податися на візу в США з іншої країни

Якщо подаєтеся в іншій країні, зайдіть на офіційний сайт консульства США та заповніть анкету DS-160 англійською мовою. Після завершення ви отримаєте підтвердження зі штрих-кодом, який потрібно буде взяти на співбесіду.

Наступний етап – запис на співбесіду. Створіть обліковий запис на сайті ustraveldocs.com, після чого оберіть потрібне консульство або посольство.

Після цього сплатіть консульський збір онлайн та обов'язково збережіть квитанцію.

Документи, які потрібні на співбесіду

Закордонний паспорт (дійсний ще щонайменше 6 місяців після запланованої подорожі).

Фото (за вимогами США).

Підтвердження анкети DS-160.

Квитанція про оплату збору.

Документи, що підтверджують мету поїздки (запрошення, бронювання готелю, маршрути тощо).

Докази фінансової спроможності (довідка з банку, документи про майно).

Скільки потрібно грошей, щоб вам схвалили візу

Фінансова спроможність є важливим фактором для отримання візи до США. Адже це доказ того, що ви зможете фінансово забезпечити свою подорож без потреби працювати нелегально.

Вам потрібно буде показати, що у вас достатньо грошей для оплати проживання, харчування, подорожей всередині країни та повернення додому.

Тож під час співбесіди вас можуть попросити надати виписку з банківського рахунку за останні 3 – 6 місяців, довідку про доходи чи документи про володіння майном.

Якщо за поїздку платить третя особа (наприклад, родич зі США), то може знадобитися офіційний лист-підтвердження спонсорства і його фінансові документи (до прикладу, форма I-134).

США не встановлює фіксованого мінімального порогу фінансових коштів для отримання візи. Консульський офіцер оцінює фінансову спроможність на основі тривалості та мети поїздки, запланованого маршруту, а також доходів і витрат.



Перш ніж їхати до США, варто зібрати гроші / Pexels

Орієнтовно, для 1 – 2 тижнів туристичної поїздки необхідно буде показати, що у вас є від 2 000 до 5 000 доларів США.

Не обов'язково витрачати всі ці гроші, однак головне мета – продемонструвати, що ви фінансово зможете про себе подбати.

Після успішної співбесіди паспорт із візою надійде до вас кур'єрською службою.

Як доїхати до США з України

Оскільки в Україні закритий повітряний простір, знайдіть найзручніший для вас аеропорт в одній з сусідніх країн. До прикладу, в Польщі. Найпростіше їхати потягом або автобусом. Подбайте про дорогу до аеропорту й завчасно візьміть всі необхідні квитки.

Оскільки переліт довгий, то найкращим для вас рішенням буде залишитися бодай на ніч в місті, з якого ви вилітаєте. Так ви будете впевнені, що не проґавите літак та зможете перепочити.

Не забудьте із собою всі документи, зокрема підтвердження мети візиту до США (на всяк випадок, якщо про них попросять прикордонники).

Обов'язково дотримуйтесь термінів перебування, зазначених у вашій візі.