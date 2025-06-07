Что именно скрывало секретное помещение в доме, 24 Канал рассказывает со ссылкой на NTK.

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Мужчина купил заброшенный дом

32-летний аргентинец Крикс Ализ купил заброшенную недвижимость по бюджетной цене. Однако мужчина даже представить не мог, что что переезд превратится в мистическую историю с призраками, забытыми тайнами и голосами прошлого.

Дом выглядел как типичная заброшенная постройка – потрескавшийся фасад, заброшенный двор и осыпавшаяся штукатурка. Но с первых дней ремонта Крикс почувствовал в доме что-то необычное.

Расчищая заросли за домом, он наткнулся на странную дверь, частично вросшую в землю и обвитую лианами.

Это выглядело так, будто я нашел проход в другую эпоху,

– вспомнил Крикс.

Что же было в секретной комнате

Дверь, скрытая от человеческих глаз, вела в секретную комнату, которая как будто замерла во времени. Там мужчина нашел пожелтевшие книги, устаревшую мебель, покрытую пылью, старинные камеры и проектор в углу. Казалось, что кто-то когда-то просто вышел – и больше не вернулся.

Мужчина нашел скрытую комнату в новом доме: смотрите видео

Вскоре Крикс заметил еще одну странную вещь. Ночью он начал слышать звуки пианино. По словам мужчины, оно якобы играло само. Позже Крикс также нашел тайник с письмами, фотографиями и дневником женщины по имени Аделина.

Из ее записей Крикс узнал страшную историю – замужняя Аделина влюбилась в своего преподавателя музыки. Когда муж узнал об измене и беременности жены, он запер ее в тайной комнате. Именно там она, вероятно, и провела последние месяцы жизни – в одиночестве, оторвана от мира.

Далее Крикс с друзьями, ориентируясь на записи в дневнике, пришел на кладбище. Там у безымянной могилы, упомянутой в заметках Аделины, компания оставила цветы и детский волчок.

С того момента, по словам Крикса, пианино в доме больше не звучит.

Правдивая или с элементами вымысла, история мужчины стала очень популярной в тиктоке, собрав десятки миллионов просмотров.