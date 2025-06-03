Что известно об этом нетипичном инциденте, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Oddity Central.

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Захватили дом и обустраиваются там

В маленькой деревне в испанской провинции Бургос группа незнакомцев захватила заброшенный дом и установила в нем сигнализацию, чтобы не допустить других "незваных" посетителей.

Инцидент произошел в районе Сан-Мигель-де-Педросо. По словам очевидцев, сквоттеры поселились в доме, в котором никто не жил примерно 20 лет. Они вынесли из здания старую мебель, принесли собственные вещи и повесили табличку с предупреждением об охранной системе.

Они проникли в дом, который им не принадлежит, а теперь охраняют его от других,

– описал ситуацию один из местных.

Этот случай вызвал серьезное беспокойство среди жителей села. Они опасаются, что похожее может случиться и с их жильем.



Злоумышленники даже установили охрану захваченного дома / Фото Burgos Conecta

Сквоттеры пошли дальше, полиция ничего не делает

По сообщениям СМИ, сквоттеры даже пытались оформить официальную регистрацию, однако пока безрезультатно. Между тем владелец дома уже трижды обращался с жалобами в милицию, но они не приняли эффективных мер для выселения чужаков.

Еще большее волнение вызывает то, что сквоттеры обосновались и на прилегающем поле, где держат своих собак. По словам местных жителей, все произошло быстро и без сопротивления. Теперь селяне с недоверием относятся к любым новым людям, особенно тех, кто приезжает только на выходные.

Этот случай стал примером все большего беспокойства в испанском обществе из-за правовых лазеек в борьбе с незаконным захватом жилья – особенно в сельской местности, где много домов остаются без присмотра.