Про "єОселю" знають 80% українців, але купили житло лише 4%: що зупиняє покупців

Майже 80% потенційних покупців житла знають про державну програму "єОселя", проте скористалися кредитом лише 4% опитаних. Українців стримують не лише воєнні ризики та високі ціни на нерухомість, а й нестача грошей на перший внесок.

Скільки українців готові скористатися "єОселею"

У третьому кварталі 2026 року 80% потенційних покупців житла знали про державну програму пільгової іпотеки "єОселя". Однак скористалися нею лише 4% опитаних, свідчать результати дослідження Factum Group та OLX Нерухомість.

Попри невелику кількість учасників програми, інтерес до неї зростає. Частка опитаних, які ще не скористалися "єОселею", але планують це зробити, збільшилася з 36% до 47%. Водночас умовами програми задоволені лише 50% її користувачів, тоді як наприкінці 2024 року цей показник становив 70%.

Важливо! Загалом 37% потенційних покупців розглядають можливість придбати житло в кредит або розстрочку. З них 16% орієнтуються на "єОселю", 13% – на розтермінування від забудовників, а ще 8% розглядають інші банківські кредити.

Важливу роль у виборі іпотеки відіграють відсоткова ставка та розмір щомісячного платежу. Для 90% опитаних прийнятною є ставка не вище 5% річних. При цьому 45% хотіли б отримати кредит під 2%, а ще стільки ж готові погодитися на ставку від 3% до 5%.

Серед переваг іпотеки 54% українців називають можливість швидше переїхати у власне житло. Ще 44% приваблюють державні пільги, 43% – фіксовані щомісячні платежі. Стільки ж опитаних цінують можливість виплачувати кредит у гривнях, що зменшує залежність платежів від коливань валютного курсу.

Що заважає українцям купувати житло в кредит

Найбільше українців від купівлі житла стримують воєнні ризики та загрози безпеці – цю причину назвали 56% опитаних. Ще 53% не наважуються на придбання нерухомості через високі ціни, 42% турбує нестабільна економічна ситуація, а 35% не мають достатнього доходу або заощаджень.

Під час вибору житла 78% українців враховують частоту російських атак, причому для 51% опитаних це має суттєве значення. Через небезпеку навіть ті, хто зацікавлений в іпотеці, можуть відкладати купівлю квартири.

Водночас 39% респондентів готові розглянути оформлення іпотеки, якщо їхня зарплата зросте або вони матимуть стабільну роботу. Ще 38% чекають на зниження відсоткових ставок, щоб придбання житла в кредит стало доступнішим.

Нагадаємо, оформити стандартну іпотеку без першого внеску в Україні практично неможливо. Однак існують механізми, які дають змогу суттєво зменшити фінансове навантаження на позичальника. Наприклад, українці можуть поєднати житловий сертифікат "єВідновлення" з іпотекою "єОселя".