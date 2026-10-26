О "еОселе" знают 80 % украинцев, но жилье приобрели лишь 4 %: что сдерживает покупателей

Сколько украинцев готовы воспользоваться программой "еОселя"

В третьем квартале 2026 года 80% потенциальных покупателей жилья знали о государственной программе льготной ипотеки "еОселя". Однако воспользовались ею лишь 4% опрошенных, свидетельствуют результаты исследования Factum Group и OLX Недвижимость.

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Несмотря на небольшое количество участников программы, интерес к ней растет. Доля опрошенных, которые еще не воспользовались "еОселей", но планируют это сделать, увеличилась с 36% до 47%. В то же время условиями программы удовлетворены лишь 50% ее пользователей, тогда как в конце 2024 года этот показатель составлял 70%.

Важно! В целом 37% потенциальных покупателей рассматривают возможность приобрести жилье в кредит или в рассрочку. Из них 16% ориентируются на программу "еОселя", 13% – на рассрочку от застройщиков, а еще 8% рассматривают другие банковские кредиты.

Важную роль в выборе ипотеки играют процентная ставка и размер ежемесячного платежа. Для 90% опрошенных приемлемой является ставка не выше 5% годовых. При этом 45% хотели бы получить кредит под 2%, а еще столько же готовы согласиться на ставку от 3% до 5%.

Среди преимуществ ипотеки 54% украинцев называют возможность быстрее переехать в собственное жилье. Еще 44% привлекают государственные льготы, 43% – фиксированные ежемесячные платежи. Столько же опрошенных ценят возможность выплачивать кредит в гривнах, что снижает зависимость платежей от колебаний валютного курса.

Что мешает украинцам покупать жилье в кредит

Больше всего украинцев от покупки жилья сдерживают военные риски и угрозы безопасности – эту причину назвали 56% опрошенных. Еще 53% не решаются на покупку недвижимости из-за высоких цен, 42% беспокоит нестабильная экономическая ситуация, а 35% не имеют достаточного дохода или сбережений.

При выборе жилья 78% украинцев учитывают частоту российских атак, причем для 51% опрошенных это имеет существенное значение. Из-за опасности даже те, кто заинтересован в ипотеке, могут откладывать покупку квартиры.

В то же время 39% респондентов готовы рассмотреть возможность оформления ипотеки, если их зарплата вырастет или у них появится стабильная работа. Еще 38% ждут снижения процентных ставок, чтобы приобретение жилья в кредит стало более доступным.

Напомним, оформить стандартную ипотеку без первоначального взноса в Украине практически невозможно. Однако существуют механизмы, позволяющие существенно снизить финансовую нагрузку на заемщика. Например, украинцы могут объединить жилищный сертификат "еВосстановление" с ипотекой "еОселя".