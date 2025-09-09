Дарування квартири – один із найпоширеніших способів передати нерухомість родичам ще за життя власника. В Україні ця процедура чітко регулюється Цивільним кодексом і потребує нотаріального посвідчення та державної реєстрації.

Більше про це розповіли юристи громадської спілки Visit Ukraine, передає 24 Канал.

Які основні вимоги до договору?

Юристи наголошують: договір дарування квартири укладається виключно у письмовій формі. Його обов'язково посвідчує нотаріус та реєструє у Державному реєстрі речових прав. Без цих кроків документ не матиме юридичної сили.

Оформлення можна проводити як у державного, так і в приватного нотаріуса – за місцем розташування квартири або проживання дарувальника чи обдарованого.



Які документи потрібні?

Для посвідчення угоди готують пакет документів:

паспорти та ідентифікаційні коди сторін,

правовстановлюючі документи на житло,

техпаспорт,

експертну оцінку,

а також згоду подружжя у випадку спільної власності.

Якщо право на квартиру зареєстроване до 2013 року, потрібна довідка з БТІ.

Цікаво! Якщо обдарований перебуває у шлюбі, згода його партнера не потрібна. Натомість дарувальнику обов'язково знадобиться письмова згода чоловіка чи дружини..

А як щодо податків?

Дарування між найближчими родичами – батьками, дітьми, подружжям, рідними братами та сестрами – не оподатковується. В інших випадках обдарований має сплатити податок на доходи.

Юристи радять завчасно консультуватися, оскільки податкові ризики залежать від ступеня спорідненості та податкового резидентства сторін.

