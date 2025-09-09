Укр Рус
Нерухомість Аналітика ринку Як правильно оформити дарування квартири, щоб уникнути штрафів
9 вересня, 19:14
2

Як правильно оформити дарування квартири, щоб уникнути штрафів

Альона Захарова
Основні тези
  • Договір дарування квартири в Україні вимагає письмового укладання, нотаріального посвідчення та реєстрації у Державному реєстрі речових прав.
  • При даруванні між найближчими родичами податки не стягуються, але в інших випадках обдарований має сплатити податок на доходи.
  • Для посвідчення угоди потрібні паспорти, ідентифікаційні коди сторін, правовстановлюючі документи, техпаспорт, експертна оцінка та згода подружжя у разі спільної власності.

Дарування квартири – один із найпоширеніших способів передати нерухомість родичам ще за життя власника. В Україні ця процедура чітко регулюється Цивільним кодексом і потребує нотаріального посвідчення та державної реєстрації.

Більше про це розповіли юристи громадської спілки Visit Ukraine, передає 24 Канал.

Дивіться також Іпотека у 2025 році: чи варто брати кредит на житло – поради експерток 

Які основні вимоги до договору?

Юристи наголошують: договір дарування квартири укладається виключно у письмовій формі. Його обов'язково посвідчує нотаріус та реєструє у Державному реєстрі речових прав. Без цих кроків документ не матиме юридичної сили.

Оформлення можна проводити як у державного, так і в приватного нотаріуса – за місцем розташування квартири або проживання дарувальника чи обдарованого.


Як правильно оформити дарування квартири, щоб уникнути штрафів / Фото Unsplash

Які документи потрібні?

Для посвідчення угоди готують пакет документів: 

  • паспорти та ідентифікаційні коди сторін,
  • правовстановлюючі документи на житло,
  • техпаспорт,
  • експертну оцінку,
  • а також згоду подружжя у випадку спільної власності. 

Якщо право на квартиру зареєстроване до 2013 року, потрібна довідка з БТІ.

Цікаво! Якщо обдарований перебуває у шлюбі, згода його партнера не потрібна. Натомість дарувальнику обов'язково знадобиться письмова згода чоловіка чи дружини..

А як щодо податків?

Дарування між найближчими родичами – батьками, дітьми, подружжям, рідними братами та сестрами – не оподатковується. В інших випадках обдарований має сплатити податок на доходи.

Юристи радять завчасно консультуватися, оскільки податкові ризики залежать від ступеня спорідненості та податкового резидентства сторін.

Що відомо про дарування нерухомості в Україні?

  • Дарування нерухомості залишається одним із найзручніших способів переоформлення права власності в Україні.
  • Проте експерти нагадують: попри відсутність плати за сам договір, операція може передбачати витрати на податки та нотаріальні послуги. А у разі спорів або зміни обставин можливе й скасування договору.