9 сентября, 19:14
Как правильно оформить дарение квартиры, чтобы избежать штрафов

Алена Захарова
Основні тези
  • Договор дарения квартиры в Украине требует письменного заключения, нотариального удостоверения и регистрации в Государственном реестре прав.
  • При дарении между ближайшими родственниками налоги не взимаются, но в других случаях одаренный должен уплатить налог на доходы.
  • Для удостоверения сделки нужны паспорта, идентификационные коды сторон, правоустанавливающие документы, техпаспорт, экспертная оценка и согласие супругов в случае совместной собственности.

Дарение квартиры – один из самых распространенных способов передать недвижимость родственникам еще при жизни владельца. В Украине эта процедура четко регулируется Гражданским кодексом и требует нотариального удостоверения и государственной регистрации.

Больше об этом рассказали юристы общественного союза Visit Ukraine, передает 24 Канал.

Какие основные требования к договору?

Юристы отмечают: договор дарения квартиры заключается исключительно в письменной форме. Его обязательно удостоверяет нотариус и регистрирует в Государственном реестре прав. Без этих шагов документ не будет иметь юридической силы.

Оформление можно проводить как у государственного, так и у частного нотариуса – по месту расположения квартиры или проживания дарителя или одаряемого.


Как правильно оформить дарение квартиры, чтобы избежать штрафов / Фото Unsplash

Какие документы нужны?

Для удостоверения сделки готовят пакет документов:

  • паспорта и идентификационные коды сторон,
  • правоустанавливающие документы на жилье,
  • техпаспорт,
  • экспертную оценку,
  • а также согласие супругов в случае совместной собственности.

Если право на квартиру зарегистрировано до 2013 года, нужна справка из БТИ.

Интересно! Если одаренный находится в браке, согласие его партнера не требуется. Зато дарителю обязательно понадобится письменное согласие мужа или жены...

А как насчет налогов?

Дарение между ближайшими родственниками – родителями, детьми, супругами, родными братьями и сестрами – не облагается налогом. В других случаях одаренный должен уплатить налог на доходы.

Юристы советуют заблаговременно консультироваться, поскольку налоговые риски зависят от степени родства и налогового резидентства сторон.

Что известно о дарении недвижимости в Украине?

  • Дарение недвижимости остается одним из самых удобных способов переоформления права собственности в Украине.
  • Однако эксперты напоминают: несмотря на отсутствие платы за сам договор, операция может предусматривать расходы на налоги и нотариальные услуги. А в случае споров или изменения обстоятельств возможна и отмена договора.