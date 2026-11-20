Під час оформлення земельної ділянки у подарунок можуть виникнути проблеми, якщо неправильно визначити її вартість. Для розрахунку податків у певних випадках потрібна експертна грошова оцінка, яку не можна замінити нормативною.

Який документ потрібен для оформлення землі у подарунок

Під час дарування земельної ділянки для розрахунку податку використовують експертну грошову оцінку, пише Державна податкова служба України.

Вона визначає вартість конкретної ділянки, від якої залежить сума податку на доходи фізичних осіб. Якщо дарування підлягає оподаткуванню, оцінку потрібно провести до нотаріального оформлення договору.

Нормативну грошову оцінку використовують для розрахунку земельного податку та орендної плати за землю державної й комунальної власності. Вона не замінює експертну оцінку під час визначення вартості подарованої ділянки для оподаткування. Водночас якщо подарунок оподатковується за нульовою ставкою, проводити оцінку для розрахунку податку не потрібно.

Які податки потрібно сплатити при даруванні земельної ділянки

Податки під час дарування землі залежать від ступеня споріднення між дарувальником та отримувачем. Якщо ділянку дарують члени сім'ї першого або другого ступеня споріднення, ставка податку на доходи фізичних осіб становить 0%. До першого ступеня належать батьки, чоловік або дружина та діти, а до другого – рідні брати й сестри, бабусі, дідусі та онуки.

Якщо земельну ділянку дарує людина, яка не належить до цих категорій, отримувач сплачує 5% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору. Для нерезидентів, які отримують землю в подарунок від резидентів України, ставка ПДФО становить 18%, а військового збору – 5%.

Нагадаємо, вартість земельних ділянок в Україні суттєво відрізняється залежно від регіону. Різниця в цінах за 10 соток землі може сягати десятків тисяч доларів.