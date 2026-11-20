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Какой документ необходим для оформления земли в дар

При дарении земельного участка для расчета налога используется экспертная денежная оценка, пишет Государственная налоговая служба Украины.

Она определяет стоимость конкретного участка, от которой зависит сумма налога на доходы физических лиц. Если дарение подлежит налогообложению, оценку необходимо провести до нотариального оформления договора.

Нормативная денежная оценка используется для расчета земельного налога и арендной платы за землю государственной и коммунальной собственности. Она не заменяет экспертную оценку при определении стоимости подаренного участка для целей налогообложения. В то же время, если дар облагается налогом по нулевой ставке, проводить оценку для расчета налога не требуется.

Какие налоги необходимо уплатить при дарении земельного участка

Налоги при дарении земли зависят от степени родства между дарителем и получателем. Если участок дарят члены семьи первой или второй степени родства, ставка налога на доходы физических лиц составляет 0%. К первой степени относятся родители, супруг или супруга и дети, а ко второй – родные братья и сестры, бабушки, дедушки и внуки.

Если земельный участок дарит человек, не относящийся к этим категориям, получатель уплачивает 5% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора. Для нерезидентов, получающих землю в дар от резидентов Украины, ставка НДФЛ составляет 18%, а военного сбора – 5%.

Напомним, стоимость земельных участков в Украине существенно отличается в зависимости от региона. Разница в ценах за 10 соток земли может достигать десятков тысяч долларов.