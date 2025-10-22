Оренда квартири з домашнім улюбленцем: скільки таких пропозицій в Україні
- Станом на вересень 2025 року лише 20% квартир в Україні є pet-friendly, з 3 075 доступних квартир, з яких 531 мають сучасний ремонт.
- У Києві близько 20–25% квартир дозволяють оренду з домашніми тваринами, що є кращими показниками порівняно з іншими регіонами, але все ще обмеженими.
Попри зростання цін на оренду, знайти квартиру, де можна жити з домашніми тваринами, залишається складним завданням. Станом на вересень 2025 року лише кожна п’ята квартира в Україні є pet-friendly.
За даними дослідження, на платформі було доступно 3 075 квартир, у яких дозволено проживання з домашніми тваринами. З них 531 квартира має сучасний ремонт, пише 24 Канал з посиланням на DIM.RIA та UAnimals.
Де найлегше орендувати житло з тваринами?
Розподіл pet-friendly пропозицій в Україні залишається нерівномірним.
- Чернігівська область – 50%;
- Дніпропетровська – 40%;
- Сумська – 29%;
- Львівщина – 25%;
- Київщина – 20%;
- Одещина – 11%;
- Житомирська та Кіровоградська області – 0%.
Власники будинків більш лояльно ставляться до орендарів з домашніми улюбленцями. Найвищі показники pet-friendly пропозицій зафіксовано у:
- Рівненській області – 67%;
- Дніпропетровській – 55%;
- Полтавській – 50%.
Організатори дослідження наголошують, що домашні улюбленці – це члени родини, і право на комфортне житло має кожен. Вони закликають орендодавців не дискримінувати орендарів із тваринами.
Ми хочемо змінити ставлення до оренди житла з тваринами. Собака чи кіт – це не перешкода, а частина сім’ї. Власники житла, які дозволяють оренду з тваринами, допомагають створювати більш доброзичливе та сучасне суспільство,
– підкреслюють в UAnimals.
Хоча кількість pet-friendly квартир в Україні поступово зростає, експерти зазначають, що цей показник ще далекий від європейських стандартів. Водночас попит на таке житло залишається високим – українці відмовляються залишати своїх улюбленців через труднощі з орендою.
Яка ситуація у столиці?
У столиці ситуація з pet-friendly орендою житла дещо краща, ніж у деяких регіонів, але все ще обмежена. За даними ЛУН, із 3 788 однокімнатних квартир лише 811 допускають проживання з домашніми улюбленцями.
Схожа тенденція спостерігається і в більших квартирах. З 3 009 двокімнатних лише 784 можна орендувати з тваринами. Серед 1 797 трикімнатних квартир – 573 дозволяють проживання з улюбленцями. А з 634 чотирикімнатних лише 194 відкриті для орендарів із тваринами.
Таким чином, у середньому лише близько 20–25% квартир у Києві є pet-friendly, хоча попит на таке житло стабільно зростає.
Як змінилася вартість оренди квартири?
- Ринок оренди житла в Україні входить у період сезонного осіннього підйому. Ціни зростають у відповідь на збільшення попиту. Подекуди й через завищені бажання власників квартир.
- Упродовж останніх років найбільше зростання оренди квартири мали західні області, тоді як на сході та півдні ціни падали.