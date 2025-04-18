Ціни захмарні: 10 міст з найдорожчою нерухомістю у світі
- Монако очолює список міст з найдорожчою нерухомістю, з ціною понад 38 тисяч доларів за квадратний метр.
- У топ-10 міст з найдорожчою нерухомістю також входять Нью-Йорк, Гонконг, Лондон та інші міста.
Аналітики визначили міста, в яких найдорожча нерухомість. Очолює список Монако, там вартість квадратного метра квартири перевищує 38 тисяч доларів.
Список найдорожчих міст світу для життя склала компанія Henley & Partners, яка спеціалізується на міграції населення. Деталі про нього 24 Канал розповідає з посиланням на Daily Express.
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Де у світі найдорожче житло
Аналітики сформували рейтинг на основі середньої ціни квадратного метра квартири, яка має площу від 100 до 200 квадратів.
- Першу сходинку у списку посіло Монако. Щоб купити там квартиру, у середньому доведеться викласти 38 800 доларів (приблизно 1 мільйон 600 тисяч гривень) за квадратний метр. З огляду на таку високу вартість квартир, у Монако найбільша кількість багатих людей — понад 40% усього населення.
- Другу позицію посів Нью-Йорк. Там ціна квартири в середньому становить 27 500 доларів (1 мільйон 138 тисячі гривень) за квадратний метр.
- На третьому місці – Гонконг (Китай). У середньому нерухомість там коштує 26 300 доларів (приблизно 1 мільйон гривень) за квадратний метр.
Нью-Йорк - місто, де нерухомість одна з найдорожчих у світі / Фото Pexels
Які міста входять у топ-10 найдорожчих у світі
- Монако;
- Нью-Йорк, США;
- Гонконг, Китай;
- Лондон, Велика Британія;
- Сен-Жан-Кап-Ферра, Франція;
- Париж, Франція;
- Сідней, Австралія;
- Палм-Біч, США;
- Маямі-Біч, США;
- Лос-Анджелес, США.
Зауважимо, що у період з 2020 по 2024 роки в Європі ціни на житло найактивніше зростали у таких країнах: Угорщина – на 234%, Естонія – на 228%, Литва – на 187%. Натомість в Італії помешкання навпаки подешевшали.