Список самых дорогих городов мира для жизни составила компания Henley & Partners, которая специализируется на миграции населения. Детали о нем 24 Канал рассказывает со ссылкой на Daily Express.
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Где в мире самое дорогое жилье
Аналитики сформировали рейтинг на основе средней цены квадратного метра квартиры, которая имеет площадь от 100 до 200 квадратов.
- Первую строчку в списке заняло Монако. Чтобы купить там квартиру, в среднем придется выложить 38 800 долларов (примерно 1 миллион 600 тысяч гривен) за квадратный метр. Учитывая такую высокую стоимость квартир, в Монако наибольшее количество богатых людей - более 40% всего населения.
- Вторую позицию занял Нью-Йорк. Там цена квартиры в среднем составляет 27 500 долларов (1 миллион 138 тысячи гривен) за квадратный метр.
- На третьем месте – Гонконг (Китай). В среднем недвижимость там стоит 26 300 долларов (примерно 1 миллион гривен) за квадратный метр.
Нью-Йорк - город, где недвижимость одна из самых дорогих в мире / Фото Pexels
Какие города входят в топ-10 самых дорогих в мире
- Монако;
- Нью-Йорк, США;
- Гонконг, Китай;
- Лондон, Великобритания;
- Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция;
- Париж, Франция;
- Сидней, Австралия;
- Палм-Бич, США;
- Майами-Бич, США;
- Лос-Анджелес, США.
Заметим, что в период с 2020 по 2024 годы в Европе цены на жилье активно росли в таких странах: Венгрия – на 234%, Эстония – на 228%, Литва – на 187%. Зато в Италии квартиры наоборот подешевели.