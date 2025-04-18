Список найдорожчих міст світу для життя склала компанія Henley & Partners, яка спеціалізується на міграції населення. Деталі про нього 24 Канал розповідає з посиланням на Daily Express.

Зверніть увагу У Києві продають квартиру з розкішним ремонтом: який вигляд має житло за 1,3 мільйона доларів

Де у світі найдорожче житло

Аналітики сформували рейтинг на основі середньої ціни квадратного метра квартири, яка має площу від 100 до 200 квадратів.

Першу сходинку у списку посіло Монако . Щоб купити там квартиру, у середньому доведеться викласти 38 800 доларів (приблизно 1 мільйон 600 тисяч гривень) за квадратний метр. З огляду на таку високу вартість квартир, у Монако найбільша кількість багатих людей — понад 40% усього населення.

. Щоб купити там квартиру, у середньому доведеться викласти 38 800 доларів (приблизно 1 мільйон 600 тисяч гривень) за квадратний метр. З огляду на таку високу вартість квартир, у Монако найбільша кількість багатих людей — понад 40% усього населення. Другу позицію посів Нью-Йорк . Там ціна квартири в середньому становить 27 500 доларів (1 мільйон 138 тисячі гривень) за квадратний метр.

. Там ціна квартири в середньому становить 27 500 доларів (1 мільйон 138 тисячі гривень) за квадратний метр. На третьому місці – Гонконг (Китай). У середньому нерухомість там коштує 26 300 доларів (приблизно 1 мільйон гривень) за квадратний метр.



Нью-Йорк - місто, де нерухомість одна з найдорожчих у світі / Фото Pexels

Які міста входять у топ-10 найдорожчих у світі

Монако;

Нью-Йорк, США;

Гонконг, Китай;

Лондон, Велика Британія;

Сен-Жан-Кап-Ферра, Франція;

Париж, Франція;

Сідней, Австралія;

Палм-Біч, США;

Маямі-Біч, США;

Лос-Анджелес, США.

Зауважимо, що у період з 2020 по 2024 роки в Європі ціни на житло найактивніше зростали у таких країнах: Угорщина – на 234%, Естонія – на 228%, Литва – на 187%. Натомість в Італії помешкання навпаки подешевшали.