Навіть біля власного будинку можна отримати штраф: де заборонено паркувати авто

Паркування у дворі багатоповерхівки може обернутися штрафом, навіть якщо автомобіль належить мешканцю будинку. Крім того, власники квартир не можуть самовільно займати паркомісця та забороняти сусідам ними користуватися.

Де заборонено паркувати авто у дворі багатоповерхівки

У дворах багатоповерхівок діють ті самі правила ПДР, що й на дорогах. Навіть мешканці будинку не можуть залишати автомобілі там, де вони заважають проїзду іншого транспорту чи руху пішоходів, пише 24 Канал.

Зокрема, автомобілі не можна залишати:

ближче ніж за 10 метрів від виїзду з двору або безпосередньо на виїзді;

ближче ніж за 5 метрів від законно розміщених контейнерних майданчиків або контейнерів для сміття;

на газонах;

на тротуарах, крім дозволених випадків, коли легкове авто або мотоцикл стоїть на краю тротуару й залишає щонайменше 2 метри для пішоходів;

у місцях, де автомобіль перекриває проїзд іншим транспортним засобам або заважає руху пішоходів;

на спеціально відведених місцях для людей з інвалідністю без відповідних законних підстав.

За порушення правил зупинки та стоянки водії можуть отримати штраф 340 гривень. Якщо автомобіль заважає дорожньому руху або створює загрозу безпеці, сума зростає до 680 гривень. За незаконне паркування на місцях для людей з інвалідністю передбачений штраф від 1 020 до 1 700 гривень.

Автомобіль можуть евакуювати, якщо він суттєво заважає руху, наприклад перекриває виїзд із двору або не дає проїхати швидкій допомозі чи пожежній техніці.

У Києві з 15 квітня 2026 року мінімальна вартість евакуації становить 1 680 гривень, а зберігання машини на спеціальному майданчику коштує приблизно 324 гривні за добу. Ці витрати додаються до штрафу за порушення правил паркування.

Чи можна закріпити за собою паркомісце у дворі

Власник квартири не отримує автоматичного права на окреме паркомісце біля будинку. Якщо прибудинкова територія перебуває у спільному користуванні співвласників, один із мешканців не може самовільно зайняти її частину та заборонити іншим залишати там автомобілі.

Мешканці також не можуть самовільно встановлювати стовпчики, ланцюги чи інші обмежувачі. Навіть якщо людина роками паркувалася на одному місці, це не означає, що вона має право одноосібно ним розпоряджатися.

Правила користування спільним двором визначають співвласники будинку. На загальних зборах, зокрема через ОСББ, вони можуть погодити розташування паркомісць, нанесення розмітки або встановлення шлагбаума, щоб обмежити доступ сторонніх автомобілів.

У новобудовах також передбачають гостьові паркомісця. Їхню кількість визначають під час проєктування житлового комплексу відповідно до будівельних норм.

Важливо! Якщо сусід самовільно встановив стовпчик або ланцюг, спочатку варто звернутися до ОСББ чи управителя будинку та з'ясувати, чи погоджували таке обмеження співвласники. Якщо такого рішення немає, мешканці можуть звернутися до місцевої влади, щоб з'ясувати, чи законно встановили обмежувач.