Ціни на нерухомість у провідних містах світу продовжують зростати, залишаючись дедалі менш доступними для середнього класу.

Більше про це мовиться у дослідженні Demographia International Housing Affordability Report 2025, яке опублікувало видання Visual Capitalist, передає 24 Канал.

Дивіться також У США продають яскраво-жовту хатинку, схожу на стопку популярних млинців

Де у світі найдорожче житло?

За даними дослідження, ціни на житло у деяких куточках світу випереджають темпи зростання доходів настільки, що придбання квартири чи будинку стає фактично недосяжною мрією для більшості мешканців.

Найдорожчим містом світу за співвідношенням вартості житла до доходу визнали Гонконг, де цей показник становить 14,4. Це означає, що середньостатистична родина має відкладати всі свої доходи понад 14 років, аби дозволити собі власне житло.

До десятки найбільш недоступних ринків також увійшли:

Сідней (13,8),

Сан-Хосе, США (12,1),

Ванкувер, Канада (11,8),

Лос-Анджелес, США (11,2),

Аделаїда, Австралія (10,9),

Гонолулу, США (10,8),

Сан-Франциско, США (10,0),

Мельбурн, Австралія (9,7),

Сан-Дієго, США (9,5).



Топ-10 міст, де найдорожча нерухомість / Фото Visual Capitalist

На цьому тлі українська нерухомість залишається набагато доступнішою. Згідно з рейтингом Numbeo, Київ за рік опустився із 100-го на 139 місце серед міст із найдорожчим житлом.

Таким чином, хоча житло в Україні також поступово дорожчає, у світовому масштабі воно все ще залишається відносно доступним.

Цікаво! Раніше ми вже писали, що для того, щоб купити однокімнатну квартиру у Києві, потрібно відкладати приблизно 8 років. У Львові знадобиться більше часу – 9 – 10 років.