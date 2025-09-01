Цены на недвижимость в ведущих городах мира продолжают расти, оставаясь все менее доступными для среднего класса.

Больше об этом говорится в исследовании Demographia International Housing Affordability Report 2025, которое опубликовало издание Visual Capitalist, передает 24 Канал.

Где в мире самое дорогое жилье?

По данным исследования, цены на жилье в некоторых уголках мира опережают темпы роста доходов настолько, что приобретение квартиры или дома становится фактически недостижимой мечтой для большинства жителей.

Самым дорогим городом мира по соотношению стоимости жилья к доходу признали Гонконг, где этот показатель составляет 14,4. Это означает, что среднестатистическая семья должна откладывать все свои доходы более 14 лет, чтобы позволить себе собственное жилье.

В десятку самых недоступных рынков также вошли:

Сидней (13,8),

Сан-Хосе, США (12,1),

Ванкувер, Канада (11,8),

Лос-Анджелес, США (11,2),

Аделаида, Австралия (10,9),

Гонолулу, США (10,8),

Сан-Франциско, США (10,0),

Мельбурн, Австралия (9,7),

Сан-Диего, США (9,5).



Топ-10 городов, где самая дорогая недвижимость / Фото Visual Capitalist

На этом фоне украинская недвижимость остается гораздо доступнее. Согласно рейтингу Numbeo, Киев за год опустился со 100-го на 139 место среди городов с самым дорогим жильем.

Таким образом, хотя жилье в Украине также постепенно дорожает, в мировом масштабе оно все еще остается относительно доступным.

Интересно! Ранее мы уже писали, что для того, чтобы купить однокомнатную квартиру в Киеве, нужно откладывать примерно 8 лет. Во Львове понадобится больше времени – 9 – 10 лет.