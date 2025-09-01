Где жилье стало роскошью: Топ-10 городов, где квартиру не купить даже за всю жизнь
- Гонконг признан самым дорогим городом мира по соотношению стоимости жилья к доходу, где этот показатель составляет 14,4.
- В десятку самых недоступных рынков вошли также Сидней, Сан-Хосе, Ванкувер, Лос-Анджелес, Аделаида, Гонолулу, Сан-Франциско, Мельбурн и Сан-Диего.
- Украинская недвижимость остается относительно доступной, Киев опустился со 100-го на 139 место в рейтинге городов с самым дорогим жильем по данным Numbeo.
Цены на недвижимость в ведущих городах мира продолжают расти, оставаясь все менее доступными для среднего класса.
Больше об этом говорится в исследовании Demographia International Housing Affordability Report 2025, которое опубликовало издание Visual Capitalist, передает 24 Канал.
Смотрите также В США продают ярко-желтый домик, похожий на стопку популярных блинов
Где в мире самое дорогое жилье?
По данным исследования, цены на жилье в некоторых уголках мира опережают темпы роста доходов настолько, что приобретение квартиры или дома становится фактически недостижимой мечтой для большинства жителей.
Самым дорогим городом мира по соотношению стоимости жилья к доходу признали Гонконг, где этот показатель составляет 14,4. Это означает, что среднестатистическая семья должна откладывать все свои доходы более 14 лет, чтобы позволить себе собственное жилье.
В десятку самых недоступных рынков также вошли:
- Сидней (13,8),
- Сан-Хосе, США (12,1),
- Ванкувер, Канада (11,8),
- Лос-Анджелес, США (11,2),
- Аделаида, Австралия (10,9),
- Гонолулу, США (10,8),
- Сан-Франциско, США (10,0),
- Мельбурн, Австралия (9,7),
- Сан-Диего, США (9,5).
Топ-10 городов, где самая дорогая недвижимость / Фото Visual Capitalist
На этом фоне украинская недвижимость остается гораздо доступнее. Согласно рейтингу Numbeo, Киев за год опустился со 100-го на 139 место среди городов с самым дорогим жильем.
Таким образом, хотя жилье в Украине также постепенно дорожает, в мировом масштабе оно все еще остается относительно доступным.
Интересно! Ранее мы уже писали, что для того, чтобы купить однокомнатную квартиру в Киеве, нужно откладывать примерно 8 лет. Во Львове понадобится больше времени – 9 – 10 лет.