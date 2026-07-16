Від 2 до майже 9 років: скільки доведеться збирати на квартиру в різних містах

У різних містах України термін накопичення на однокімнатну квартиру відрізняється майже в чотири рази. Десь на житло доведеться відкладати всю зарплату понад 8 років, тоді як в інших містах вистачило б трохи більш як 2 років.

Де в Україні житло найменш доступне

За підсумками ЛУН, найдовше збирати на власне житло доведеться у західних обласних центрах.

Найвищий показник зафіксували у Львові та Ужгороді. Для купівлі однокімнатної квартири жителям цих міст знадобилося б 8,6 року середньої зарплати. У Луцьку та Чернівцях цей термін сягає 8,4 року, а в Рівному – 8,3 року.

У Вінниці на житло потрібно накопичувати 7,8 року, у Житомирі – 7,7 року. У Києві цей показник становить 7,5 року, а в Черкасах – 7,2 року.

За останній квартал ситуація у столиці трохи покращилася. Раніше на квартиру потрібно було збирати 7,6 року, а тепер – 7,5 року. У Вінниці зміни були протилежними: термін зріс із 7,5 до 7,8 року, оскільки квартири дорожчали швидше, ніж збільшувалися місцеві зарплати.

У яких містах на квартиру можна накопичити найшвидше

Найменше часу на купівлю житла потрібно у прифронтових і східних містах, де квартири значно дешевші. У Херсоні на однокімнатну квартиру потрібно відкладати 2,3 року середньої зарплати, а в Запоріжжі – 2,7 року.

У Миколаєві цей термін становить 3,2 року, у Харкові – 3,3 року. У Сумах і Дніпрі на житло потрібно збирати 4,2 року, у Кропивницькому – 5,1 року, а в Чернігові – 5,7 року.

У Полтаві та Івано-Франківську на однокімнатну квартиру довелося б відкладати 5,9 року середньої зарплати, в Одесі – 6,5 року. Стільки ж часу знадобилося б у Тернополі, однак там житло за квартал стало доступнішим: термін накопичення скоротився із 7,1 до 6,5 року.

Нагадаємо, ціни на квартири на вторинному ринку суттєво різняться залежно від міста. Найдорожчі однокімнатні квартири продають у Львові, Києві та Ужгороді, тоді як найдешевші варіанти можна знайти у Запоріжжі, Миколаєві та Харкові.