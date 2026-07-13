Де найдорожчі однокімнатні квартири на вторинному ринку

Найбільше за однокімнатну квартиру доведеться заплатити у Львові – близько 72,9 тисячі доларів. За даними ЛУН, за рік таке житло подорожчало на 13%.

Ненабагато дешевші квартири у Києві та Ужгороді. У столиці медіанна ціна становить 70 тисяч доларів, а в Ужгороді – 69 тисяч. До п'ятірки міст із найвищими цінами також увійшли Чернівці, де однокімнатна квартира коштує 63 тисячі доларів, і Луцьк із показником 56 тисяч доларів.

Попит у столиці підтримують великий ринок праці, навчальні заклади та розвинена інфраструктура. Західні міста залишаються популярними через безпекову ситуацію, тоді як кількість квартир, які виставляють на продаж, не завжди відповідає попиту.

Найдешевше однокімнатне житло продають у Запоріжжі – близько 17 тисяч доларів. У Миколаєві за квартиру просять 20 тисяч доларів, у Харкові – 23 тисячі, у Сумах – 25,3 тисячі, а в Кропивницькому – 30 тисяч доларів.

Вартість однокімнатних квартир / Інфографіка ЛУН

Скільки коштують двокімнатні квартири в Україні

Найдорожчі двокімнатні квартири продають у Києві – у середньому за 105 тисяч доларів. Львів майже зрівнявся зі столицею: там таке житло коштує близько 100 тисяч доларів.

В Ужгороді медіанна ціна становить 96,8 тисячі доларів, у Чернівцях – 82,5 тисячі, а в Тернополі – 75 тисяч доларів. Саме Тернопіль вирізняється найбільшим зростанням серед цієї п'ятірки – за рік двокімнатні квартири подорожчали на 25%.

Водночас у містах із високими безпековими ризиками ціни в рази нижчі. У Херсоні двокімнатну квартиру продають у середньому за 18,5 тисячі доларів, у Запоріжжі – за 24 тисячі, у Миколаєві – за 31,3 тисячі, у Сумах – за 37 тисяч, а в Харкові – за 38 тисяч доларів.

Вартість двокімнатних квартир / Інфографіка ЛУН

У яких містах найвищі ціни на трикімнатні квартири

Для купівлі трикімнатної квартири найбільший бюджет потрібен у Києві – близько 155 тисяч доларів. У Львові таке житло коштує 132 тисячі доларів.

В Ужгороді трикімнатні квартири продають у середньому за 104 тисячі доларів, у Чернівцях – за 99 тисяч, а в Одесі – за 90 тисяч доларів. Серед цих міст найбільше за рік подорожчали квартири у Львові – на 13%.

Найдоступніші трикімнатні квартири пропонують у Запоріжжі – близько 34 тисяч доларів. У Миколаєві вони коштують 42,8 тисячі доларів, у Сумах – 46 тисяч, у Харкові – 51,5 тисячі, а в Чернігові – 60,4 тисячі доларів.

Вартість трикімнатних квартир / Інфографіка ЛУН

Нагадаємо, приватні будинки в областях дорожчають швидше, ніж в обласних центрах. Покупці частіше розглядають житло за межами великих міст, де за нижчу ціну можна отримати більшу площу, власне подвір’я та спокійнішу локацію. Водночас квадратний метр у самих містах поки переважно залишається дорожчим.