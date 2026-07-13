Где самые дорогие однокомнатные квартиры на вторичном рынке

Больше всего за однокомнатную квартиру придется заплатить во Львове – около 72,9 тысячи долларов. По данным ЛУН, за год такое жилье подорожало на 13%.

Немного дешевле квартиры в Киеве и Ужгороде. В столице медианная цена составляет 70 тысяч долларов, а в Ужгороде – 69 тысяч. В пятерку городов с самыми высокими ценами также вошли Черновцы, где однокомнатная квартира стоит 63 тысячи долларов, и Луцк с показателем 56 тысяч долларов.

Спрос в столице поддерживают большой рынок труда, учебные заведения и развитая инфраструктура. Западные города остаются популярными из-за ситуации с безопасностью, тогда как количество квартир, выставленных на продажу, не всегда соответствует спросу.

Самое дешевое однокомнатное жилье продают в Запорожье – около 17 тысяч долларов. В Николаеве за квартиру просят 20 тысяч долларов, в Харькове – 23 тысячи, в Сумах – 25,3 тысячи, а в Кропивницком – 30 тысяч долларов.

Стоимость однокомнатных квартир / Инфографика ЛУН

Сколько стоят двухкомнатные квартиры в Украине

Самые дорогие двухкомнатные квартиры продаются в Киеве – в среднем за 105 тысяч долларов. Львов почти сравнялся со столицей: там такое жилье стоит около 100 тысяч долларов.

В Ужгороде медианная цена составляет 96,8 тысячи долларов, в Черновцах – 82,5 тысячи, а в Тернополе – 75 тысяч долларов. Именно Тернополь отличается наибольшим ростом среди этой пятерки – за год двухкомнатные квартиры подорожали на 25%.

В то же время в городах с высокими рисками для безопасности цены в разы ниже. В Херсоне двухкомнатную квартиру продают в среднем за 18,5 тысячи долларов, в Запорожье – за 24 тысячи, в Николаеве – за 31,3 тысячи, в Сумах – за 37 тысяч, а в Харькове – за 38 тысяч долларов.

Стоимость двухкомнатных квартир / Инфографика ЛУН

В каких городах самые высокие цены на трехкомнатные квартиры

Для покупки трехкомнатной квартиры самый большой бюджет требуется в Киеве – около 155 тысяч долларов. Во Львове такое жилье стоит 132 тысячи долларов.

В Ужгороде трехкомнатные квартиры продаются в среднем за 104 тысячи долларов, в Черновцах – за 99 тысяч, а в Одессе – за 90 тысяч долларов. Среди этих городов больше всего за год подорожали квартиры во Львове – на 13%.

Самые доступные трехкомнатные квартиры предлагают в Запорожье – около 34 тысяч долларов. В Николаеве они стоят 42,8 тысячи долларов, в Сумах – 46 тысяч, в Харькове – 51,5 тысячи, а в Чернигове – 60,4 тысячи долларов.

Стоимость трехкомнатных квартир / Инфографика ЛУН

Напомним, частные дома в областях дорожают быстрее, чем в областных центрах. Покупатели чаще рассматривают жилье за пределами больших городов, где за меньшую цену можно получить большую площадь, собственный двор и более спокойное месторасположение. В то же время квадратный метр в самих городах пока преимущественно остается дороже.