Сколько стоит аренда квартиры во Львове в июле
По данным ЛУН, в настоящее время медианная цена аренды однокомнатной квартиры во Львове составляет 21 тысячу гривен, что на 20% больше, чем в прошлом году.
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Двухкомнатные квартиры в городе сдаются в среднем за 25,6 тысячи гривен. За год они подорожали на 22%. Трехкомнатные квартиры стоят 29,3 тысячи гривен, за год их аренда выросла на 16%.
На цену влияет не только количество комнат. В разных районах Львова стоимость аренды заметно различается из-за транспорта, близости к центру, инфраструктуры, состояния квартиры и спроса на жилье в конкретной части города.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Средняя стоимость однокомнатных квартир по районам:
- Шевченковский район – 22 500 гривен;
- Сиховский район – 22 500 гривен;
- Железнодорожный район – 20 300 гривен;
- Франковский район – 20 300 гривен;
- Лычаковский район – 20 000 гривен;
- Галицкий район – 18 000 гривен.
Двухкомнатные квартиры в районах Львова стоят следующим образом:
- Шевченковский район – 31 100 гривен;
- Франковский район – 27 000 гривен;
- Сиховский район – 25 000 гривен;
- Лычаковский район – 24 800 гривен;
- Железнодорожный район – 23 900 гривен;
- Галицкий район – 22 500 гривен.
Какова стоимость аренды домов во Львове и пригороде
Дома во Львове сдаются по более высоким ценам, чем большинство квартир. В городе медианная стоимость такого жилья составляет 36 000 гривен, а медианная площадь – 110 квадратных метров. В пригороде средняя стоимость аренды – 32 600 гривен.
За квадратный метр аренды дома во Львове в среднем придется заплатить 390 гривен. Во Львовской области медианная цена ниже – 280 гривен за квадратный метр.
При этом медианная площадь домов в городе и области одинакова – 110 квадратных метров, поэтому разница в цене в первую очередь связана с местоположением. Во Львове на цену сильнее влияют городская инфраструктура, транспорт и сам факт расположения в черте города.
Сколько стоит аренда квартир в западных городах Украины
На западе Украины аренда квартир в нескольких городах уже конкурирует со столицей. Наиболее заметно это в Ужгороде – однокомнатные и двухкомнатные квартиры там дороже, чем в Киеве. Однокомнатную квартиру здесь сдают в среднем за 22 500 гривен, и за год цена выросла на 19%. Двухкомнатная квартира стоит еще дороже – 33 800 гривен.