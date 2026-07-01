Где следует ожидать подорожания долгосрочной аренды квартир

Для рынка июль традиционно является переходным периодом между весенней активностью и осенним сезоном. Основной же спрос на аренду жилья формируется в конце августа, поэтому в это время можно ожидать повышения ставок. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак.

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Периодом активизации рынка аренды является конец августа. Происходит это по ряду причин, среди которых: рост спроса на жилье со стороны студентов, молодых специалистов, семей, переезжающих перед началом учебного года, вынужденных переселенцев и т. д. Виктория Берещак отмечает, что июль, как правило, характеризуется относительным затишьем на рынке.

Виктория Берещак, обозреватель рынка недвижимости Количество новых запросов растет незначительно, а владельцы квартир чаще удерживают цены на текущем уровне, чем пересматривают их в сторону повышения.

Однако не стоит ожидать полной стагнации рынка. В городах, где спрос превышает предложение качественного жилья, цены могут повыситься уже в июле. Речь идет о ликвидных квартирах в Киеве, Львове, Ужгороде, Ивано-Франковске и Черновцах. Как отмечает Виктория Берещак, это будет не общая тенденция, а скорее точечная реакция рынка.

Основной рост арендных ставок в этом году, если не произойдет существенных изменений в ситуации с безопасностью, стоит ожидать именно в конце лета. Именно тогда сезонный спрос традиционно достигает своего максимума, а конкуренция за самые качественные квартиры усиливается,

– говорит обозреватель.

Посуточная аренда квартир: где возможно подорожание

Рынок кратко- и среднесрочной аренды традиционно активизируется в июле в курортных и туристических населенных пунктах. Виктория Берещак отмечает, что это создает дополнительное давление на долгосрочный сегмент, поскольку некоторые владельцы на лето переводят квартиры в посуточную аренду. Речь идет о Закарпатье, Прикарпатье, Буковине и отдельных городах Одесской области.

"Это позволяет получить более высокую доходность. Как следствие, предложение квартир для долгосрочной аренды временно сокращается, что может поддерживать или даже повышать арендные ставки", – говорит обозреватель.

По словам Виктории Берещак, этот эффект носит локальный и сезонный характер и не влияет на всю страну, однако достаточно ощутим для таких туристических городов, как Львов, Яремче, Буковель, Ужгород, Черновцы, а также части прибрежных общин Одесской области.

Где подорожала аренда однокомнатных квартир в Украине

По состоянию на май 2026 года долгосрочная аренда квартиры в годовом исчислении заметно подорожала в нескольких регионах Украины. Наибольший процентный рост цен на однокомнатные квартиры наблюдался в Запорожской и Харьковской областях (на 60% и 44% соответственно). Однако стоимость аренды там остается ниже, чем на западе страны.

Медианная цена аренды однокомнатной квартиры в Запорожской области составляет 8 тысяч гривен в месяц, а в Харьковской – 6,5 тысячи гривен.

Дороже всего снимать жилье в Закарпатье и Ивано-Франковской области. За год аренда однокомнатной квартиры в Закарпатской области выросла на 31% – до 21,8 тысячи гривен, тогда как в Ивано-Франковской – на 29% – до 16 тысяч гривен.

Аналогичная ситуация наблюдается с двух- и трехкомнатными квартирами. Они заметно подорожали в прифронтовых областях, однако лидерами по цене остаются регионы на западе страны.