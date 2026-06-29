Как изменилась аренда однокомнатных квартир

Однокомнатные квартиры быстрее всего дорожали в Запорожской и Харьковской областях, сообщает OLX Недвижимость.

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Но если смотреть не на проценты, а на сумму аренды, самыми дорогими среди перечисленных регионов остаются Закарпатье и Ивано-Франковская область. В сегменте однокомнатных квартир:

Запорожская область – +60%, до 8 тысяч гривен;

Харьковская область – +44%, до 6,5 тысячи гривен;

Полтавская область – +25%, до 10 тысяч гривен;

Закарпатская область – +31%, до 21,8 тысячи гривен;

Ивано-Франковская область – +29%, до 16 тысяч гривен.

В Запорожской и Харьковской областях цены выросли быстрее, но стоимость аренды остается ниже, чем на западе страны. Такую динамику в прифронтовых регионах связывают с меньшим количеством доступных квартир и внутренней миграцией.

Как подорожали двухкомнатные квартиры

Аналогичная ситуация и с двухкомнатными квартирами. Сильнее всего цены выросли в Харьковской и Запорожской областях, но самой дорогой среди упомянутых регионов снова является Закарпатская область.

Цены изменились следующим образом:

Харьковская область – +85%, до 12 тысяч гривен;

Запорожская область – +69%, до 11 тысяч гривен;

Закарпатская область – +42%, до 26,4 тысячи гривен.

Разница хорошо заметна именно на примере двухкомнатных квартир. В Харьковской области арендная плата выросла сильнее всего, но все равно остается более чем в два раза ниже, чем в Закарпатской области.

Что происходит с арендой трехкомнатных квартир

Трехкомнатные квартиры также заметно подорожали в прифронтовых областях. В то же время среди регионов с заметным ростом есть и Киевская область, где цена выше, чем в Харьковской, Запорожской и Кировоградской областях.

Аренда трехкомнатных квартир изменилась следующим образом:

Харьковская область – +67%, до 15 тысяч гривен;

Запорожская область – +51%, до 13 тысяч гривен;

Кировоградская область – +40%, до 14 тысяч гривен;

Киевская область – +32%, до 20 тысяч гривен.

В сегменте трехкомнатных квартир прифронтовые области вновь демонстрируют самые высокие темпы роста. Но в Киевской области ситуация иная: аренда там выросла не так резко, зато стоит дороже, чем в регионах с более высокими показателями.

Где сложнее всего снять однокомнатную квартиру

На рынке аренды первое место по количеству откликов заняла Запорожская область. Несмотря на близость к линии фронта, спрос на однокомнатные квартиры там остается высоким: одно объявление в среднем получало 35 откликов.

Заметный интерес к аренде однокомнатного жилья наблюдается также в Житомирской, Полтавской, Черновицкой, Николаевской и Закарпатской областях.