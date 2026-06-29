Як змінилася оренда однокімнатних квартир

Однокімнатні квартири найшвидше дорожчали у Запорізькій та Харківській областях, повідомляє OLX Нерухомість.

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Але якщо дивитися не на відсотки, а на суму оренди, найдорожчими серед наведених регіонів залишаються Закарпаття та Івано-Франківщина. У сегменті однокімнатних квартир:

Запорізька область – +60%, до 8 тисяч гривень;

Харківська область – +44%, до 6,5 тисячі гривень;

Полтавська область – +25%, до 10 тисяч гривень;

Закарпатська область – +31%, до 21,8 тисячі гривень;

Івано-Франківська область – +29%, до 16 тисяч гривень.

У Запорізькій і Харківській областях ціни зросли швидше, але вартість оренди залишається нижчою, ніж на заході країни. Таку динаміку в прифронтових регіонах пов’язують із меншою кількістю доступних квартир і внутрішньою міграцією.

Як подорожчали двокімнатні квартири

Схожа ситуація і з двокімнатними квартирами. Найсильніше ціни зросли у Харківській та Запорізькій областях, але найдорожчою серед згаданих регіонів знову є Закарпатська область.

Ціни змінилися так:

Харківська область – +85%, до 12 тисяч гривень;

Запорізька область – +69%, до 11 тисяч гривень;

Закарпатська область – +42%, до 26,4 тисячі гривень.

Різницю добре видно саме на двокімнатних квартирах. У Харківській області оренда зросла найсильніше, але все одно залишається більш ніж удвічі нижчою, ніж у Закарпатській області.

Що відбувається з орендою трикімнатних квартир

Трикімнатні квартири також помітно подорожчали у прифронтових областях. Водночас серед регіонів із помітним зростанням є і Київщина, де ціна вища, ніж у Харківській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Оренда трикімнатних квартир змінилася так:

Харківська область – +67%, до 15 тисяч гривень;

Запорізька область – +51%, до 13 тисяч гривень;

Кіровоградська область – +40%, до 14 тисяч гривень;

Київська область – +32%, до 20 тисяч гривень.

У сегменті трикімнатних квартир прифронтові області знову мають найвищі темпи зростання. Але Київщина показує іншу ситуацію: оренда там зросла не так різко, зате коштує дорожче, ніж у регіонах із вищими відсотками.

Де найважче орендувати однокімнатну квартиру

На ринку оренди перше місце за кількістю відгуків посіла Запорізька область. Попри близькість до лінії фронту, попит на однокімнатні квартири там залишається високим: одне оголошення в середньому отримувало 35 відгуків.

Помітний інтерес до оренди однокімнатного житла є й у Житомирській, Полтавській, Чернівецькій, Миколаївській та Закарпатській областях.