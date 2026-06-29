Яка вартість оренди житла в Одесі
У червні медіанна вартість оренди однокімнатної квартири в Одесі становить 13 000 гривень. За місяць такі квартири подорожчали на 19%, повідомляє ЛУН.
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На початку літа компактне житло в Одесі шукають активніше. Українці їдуть до міста на кілька днів або тижнів, тому найчастіше дивляться саме однокімнатні квартири – вони дешевші за більші формати й зручніші для короткострокового проживання. Через вищий попит частина власників виставляє квартири дорожче.
Двокімнатну квартиру в Одесі у червні орендують у медіані за 18 000 гривень. Таке житло частіше обирають сім'ї, пари або ті, кому потрібна окрема кімната для роботи.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Трикімнатні квартири коштують 25 000 гривень. Це дорожчий формат, але він може бути зручним для великої родини або кількох людей, які орендують житло разом.
Окремо варто дивитися на ціни у вже зданих квартирах. Для однокімнатного житла медіанна оцінка становить 9 800 гривень, для двокімнатного – 15 400 гривень. Тобто активні оголошення можуть показувати вищу ціну, ніж та, за якою квартиру реально здають.
Які ціни на оренду житла в різних районах Одеси
Найдорожчим для оренди залишається Приморський район. На ціну впливають близькість до моря, центру, туристичних місць і розвинена інфраструктура. Найнижчі ціни серед наведених районів – у Пересипському.
Однокімнатні квартири:
- Приморський район – 18 800 гривень;
- Київський район – 12 500 гривень;
- Хаджибейський район – 11 000 гривень;
- Пересипський район – 8 500 гривень.
Двокімнатні квартири:
- Приморський район – 22 500 гривень;
- Хаджибейський район – 20 000 гривень;
- Київський район – 14 000 гривень;
- Пересипський район – 10 500 гривень.
Яка вартість оренди будинків
Будинки в Одесі коштують значно дорожче за квартири. У межах міста медіанна ціна оренди цілого будинку становить 49 500 гривень, а медіанна площа – 150 квадратних метрів.
В Одеській області будинки дешевші. Медіанна ціна оренди становить 36 100 гривень, а медіанна площа – 120 квадратних метрів. За межами Одеси оренда будинку потребує меншого бюджету, але й середня площа такого житла нижча.
Як змінилися ціни на оренду будинків у Києві та передмісті
Оренда будинку під Києвом може коштувати як 12 тисяч гривень, так і понад 400 тисяч гривень на місяць. Перед літом українці активніше шукають таке житло, але ціни ростуть не в усіх локаціях.
У Козині медіанна оренда будинку сягнула 442 тисяч гривень. Високі ціни також були у Лебедівці – 381 тисяча гривень, а у Вишеньках і Романкові – по 176 тисяч гривень.