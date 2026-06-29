Яка вартість оренди житла в Одесі

У червні медіанна вартість оренди однокімнатної квартири в Одесі становить 13 000 гривень. За місяць такі квартири подорожчали на 19%, повідомляє ЛУН.

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На початку літа компактне житло в Одесі шукають активніше. Українці їдуть до міста на кілька днів або тижнів, тому найчастіше дивляться саме однокімнатні квартири – вони дешевші за більші формати й зручніші для короткострокового проживання. Через вищий попит частина власників виставляє квартири дорожче.

Двокімнатну квартиру в Одесі у червні орендують у медіані за 18 000 гривень. Таке житло частіше обирають сім'ї, пари або ті, кому потрібна окрема кімната для роботи.

Трикімнатні квартири коштують 25 000 гривень. Це дорожчий формат, але він може бути зручним для великої родини або кількох людей, які орендують житло разом.

Окремо варто дивитися на ціни у вже зданих квартирах. Для однокімнатного житла медіанна оцінка становить 9 800 гривень, для двокімнатного – 15 400 гривень. Тобто активні оголошення можуть показувати вищу ціну, ніж та, за якою квартиру реально здають.

Які ціни на оренду житла в різних районах Одеси

Найдорожчим для оренди залишається Приморський район. На ціну впливають близькість до моря, центру, туристичних місць і розвинена інфраструктура. Найнижчі ціни серед наведених районів – у Пересипському.

Однокімнатні квартири:

Приморський район – 18 800 гривень;

Київський район – 12 500 гривень;

Хаджибейський район – 11 000 гривень;

Пересипський район – 8 500 гривень.

Двокімнатні квартири:

Приморський район – 22 500 гривень;

Хаджибейський район – 20 000 гривень;

Київський район – 14 000 гривень;

Пересипський район – 10 500 гривень.

Яка вартість оренди будинків

Будинки в Одесі коштують значно дорожче за квартири. У межах міста медіанна ціна оренди цілого будинку становить 49 500 гривень, а медіанна площа – 150 квадратних метрів.

В Одеській області будинки дешевші. Медіанна ціна оренди становить 36 100 гривень, а медіанна площа – 120 квадратних метрів. За межами Одеси оренда будинку потребує меншого бюджету, але й середня площа такого житла нижча.

Як змінилися ціни на оренду будинків у Києві та передмісті

Оренда будинку під Києвом може коштувати як 12 тисяч гривень, так і понад 400 тисяч гривень на місяць. Перед літом українці активніше шукають таке житло, але ціни ростуть не в усіх локаціях.

У Козині медіанна оренда будинку сягнула 442 тисяч гривень. Високі ціни також були у Лебедівці – 381 тисяча гривень, а у Вишеньках і Романкові – по 176 тисяч гривень.