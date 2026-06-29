Какова стоимость аренды жилья в Одессе

В июне медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры в Одессе составляет 13 000 гривен. За месяц такие квартиры подорожали на 19%, сообщает ЛУН.

Смотрите также Дороже, чем в Киеве: сколько стоит аренда квартир на западе Украины

В начале лета спрос на компактное жилье в Одессе растет. Украинцы приезжают в город на несколько дней или недель, поэтому чаще всего ищут именно однокомнатные квартиры – они дешевле, чем квартиры большей площади, и более удобны для краткосрочного проживания. Из-за повышенного спроса часть владельцев выставляет квартиры по более высокой цене.

Двухкомнатную квартиру в Одессе в июне сдают в среднем за 18 000 гривен. Такое жилье чаще выбирают семьи, пары или те, кому нужна отдельная комната для работы.

Трехкомнатные квартиры стоят 25 000 гривен. Это более дорогой вариант, но он может быть удобен для большой семьи или нескольких человек, которые снимают жилье вместе.

Отдельно стоит обратить внимание на цены на уже сданные квартиры. Для однокомнатного жилья медианная стоимость составляет 9 800 гривен, для двухкомнатного – 15 400 гривен. То есть в действующих объявлениях может указываться цена выше той, по которой квартиру сдают на самом деле.

Каковы цены на аренду жилья в разных районах Одессы

Самым дорогим для аренды остается Приморский район. На цену влияют близость к морю, центру, туристическим местам и развитая инфраструктура. Самые низкие цены среди перечисленных районов – в Пересыпском.

Однокомнатные квартиры:

Приморский район – 18 800 гривен;

Киевский район – 12 500 гривен;

Хаджибейский район – 11 000 гривен;

Пересипский район – 8 500 гривен.

Двухкомнатные квартиры:

Приморский район – 22 500 гривен;

Хаджибейский район – 20 000 гривен;

Киевский район – 14 000 гривен;

Пересипский район – 10 500 гривен.

Какова стоимость аренды домов

Дома в Одессе стоят значительно дороже, чем квартиры. В пределах города медианная цена аренды целого дома составляет 49 500 гривен, а медианная площадь – 150 квадратных метров.

В Одесской области дома дешевле. Медианная цена аренды составляет 36 100 гривен, а медианная площадь – 120 квадратных метров. За пределами Одессы аренда дома требует меньшего бюджета, но и средняя площадь такого жилья ниже.

Как изменились цены на аренду домов в Киеве и пригороде

Аренда дома под Киевом может стоить как 12 тысяч гривен, так и более 400 тысяч гривен в месяц. Перед летом украинцы активнее ищут такое жилье, но цены растут не во всех районах.

В Козине медианная стоимость аренды дома достигла 442 тысяч гривен. Высокие цены также наблюдались в Лебедевке – 381 тысяча гривен, а в Вишенках и Романкове – по 176 тысяч гривен.