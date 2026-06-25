Як змінилися ціни на оренду будинків у Києві та передмісті

У травні 2026 року медіанна вартість оренди будинку в Києві становила 110 тисяч гривень, повідомляє OLX Нерухомість.

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У передмісті розрив значно більший: окремі локації коштують у кілька разів дорожче за Київ, інші – набагато дешевше.

Найдорожчим серед населених пунктів був Козин. Там медіанна оренда будинку сягнула 442 тисяч гривень. Високі ціни також були у Лебедівці – 381 тисяча гривень, а у Вишеньках і Романкові – по 176 тисяч гривень.

У частині передмість оренда трималася близько до київського рівня. У Гатному будинок можна було орендувати за 115 тисяч гривень, у Гнідині – за 109 тисяч гривень, у Білогородці – за 97 тисяч гривень, у Гореничах – за 88 тисяч гривень. В Українці та Підгірцях медіанна ціна була однаковою – 79 тисяч гривень.

Доступнішими залишалися Гостомель і Чабани, де оренда становила по 70 тисяч гривень. У Нових Петрівцях будинок можна було орендувати за 62 тисячі гривень, у Вишгороді – за 53 тисячі гривень, в Ірпені – за 25 тисяч гривень, а в Броварах – за 12 тисяч гривень.

За рік частина передмість суттєво подорожчала, але в інших локаціях медіанна ціна, навпаки, знизилася. Це показує, що ринок оренди будинків не рухається одним трендом навіть поблизу Києва.

Оренда будинків / Інфографіка OLX Нерухомість

Як змінився попит на оренду будинків

Попит також змінювався нерівномірно. У Києві кількість відгуків на оголошення про оренду будинків за рік зменшилася на 17%.

Менше цікавилися будинками у Ходосівці, де кількість відгуків впала на 51%. У Вишеньках попит зменшився на 48%, у Гатному – на 47%, у Гнідині – на 35%, у Вишгороді – на 33%. У Нових Петрівцях кількість відгуків стала меншою на 26%, а в Білогородці – на 22%.

Водночас у частині локацій інтерес до оренди зріс. Найпомітніше – у Нових Підгірцях, де кількість відгуків збільшилася на 75%. У Чабанах попит зріс на 53%, у Хотянівці – на 44%, в Українці – на 32%. У Лебедівці кількість відгуків піднялася на 16%, у Гостомелі – на 10%, у Козині – на 8%.

Ці дані показують, що ціна й попит не завжди змінюються однаково. Наприклад, у Білогородці оренда за рік різко подорожчала, але кількість відгуків зменшилася. Схожа ситуація була і в Гнідині. Для орендарів важлива не лише локація, а й те, наскільки ціна відповідає їхнім очікуванням.

Чи дорожчає оренда будинків перед літом

У травні 2026 року, порівняно з квітнем, чіткої тенденції сезонного здорожчання не було. У Білогородці медіанна ціна за місяць зросла на 12%, у Гатному – на 4%. Натомість у Ходосівці оренда стала дешевшою на 19%, а в Підгірцях – на 45%.

Попит перед початком літа здебільшого зростав. У Хотянівці кількість відгуків збільшилася на 10%, у Козині – на 13%, у Ходосівці – на 32%, у Романкові – на 35%, у Гнідині – на 48%. Найбільше зростання за місяць було в Підгірцях – 116%.

У Києві за місяць значних змін не сталося: попит зріс лише на 2%, а медіанна ціна оренди будинку залишилася на рівні квітня. Тому сезонний інтерес до будинків не став однаковим сигналом для всього ринку: у кожній локації ціна залежала від попиту, вартості пропозицій і привабливості самого населеного пункту.

Скільки коштують будинки в Києві

У Києві найдорожчі будинки в Печерському районі, де ціни сягають 925 тисяч доларів, а найдешевші на лівому березі, зокрема в Дарницькому районі - 180 тисяч доларів.

У передмісті Києва, наприклад, в Козині ціни сягають 876 тисяч доларів, проте є варіанти до 100 тисяч доларів у населених пунктах таких як Гостомель та Васильків.