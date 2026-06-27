Скільки коштує оренда квартир у західних містах України

За даними ЛУН, Ужгород залишається найдорожчим західним містом за орендою.

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Однокімнатну квартиру тут здають у середньому за 22 500 гривень, і за рік ціна зросла на 19%. Двокімнатне житло коштує ще більше – 33 800 гривень. Це одразу на 54% вище, ніж торік.

Львів поступається Ужгороду, але теж залишається одним із найдорожчих міст регіону. Оренда однокімнатної квартири тут становить 20 300 гривень, що на 20% більше, ніж рік тому. За двокімнатне житло в середньому просять 25 000 гривень, а річне здорожчання становить 25%. Трикімнатні квартири у Львові здають за 29 300 гривень – це на 33% більше за торішній показник.

В Івано-Франківську однокімнатна квартира коштує 18 000 гривень. За рік така оренда зросла на 24%. Двокімнатне житло в місті здають у середньому за 20 300 гривень, що на 20% більше, ніж торік. Трикімнатні квартири коштують 22 500 гривень, а приріст за рік становить 25%.

У Чернівцях ціни нижчі, ніж у Львові чи Ужгороді, однак здорожчання теж помітне. Однокімнатну квартиру тут можна орендувати за 15 800 гривень – на 25% дорожче, ніж рік тому. Двокімнатне житло коштує 20 300 гривень і за рік додало 37%. Трикімнатні квартири здають за 22 500 гривень, що на 33% більше, ніж торік.

У Луцьку однокімнатні квартири здають у середньому за 15 000 гривень. За рік ціна зросла на 7%, тож темп здорожчання тут нижчий, ніж у більшості інших західних міст. Двокімнатна квартира коштує 16 500 гривень, а річний приріст становить 10%. Даних щодо трикімнатного житла недостатньо.

У Тернополі однокімнатна квартира також коштує 15 000 гривень. Водночас оренда тут зростала значно швидше, ніж у Луцьку, – на 35% за рік. Двокімнатне житло здають за 17 100 гривень, і воно також здорожчало на 35%. Для трикімнатних квартир даних замало.

У Рівному однокімнатну квартиру здають за 13 000 гривень. За рік така ціна зросла на 8%. Двокімнатні квартири також коштують 13 000 гривень, але річний приріст не вказаний. Трикімнатне житло в місті здають за 14 000 гривень, що на 12% більше, ніж торік.

Найнижчі ціни серед цих міст – у Хмельницькому. Однокімнатна квартира тут коштує 12 500 гривень, хоча за рік вона здорожчала на 25%. Двокімнатне житло здають за 14 000 гривень, і приріст становить 40%. Трикімнатні квартири коштують 15 000 гривень, що на 30% більше, ніж рік тому.

Де найважче орендувати однокімнатну квартиру

На ринку оренди перше місце за кількістю відгуків посіла Запорізька область. Попри близькість до лінії фронту, попит на однокімнатні квартири там залишається високим: одне оголошення в середньому отримувало 35 відгуків.

Помітний інтерес до оренди однокімнатного житла є й у Житомирській, Полтавській, Чернівецькій, Миколаївській та Закарпатській областях.