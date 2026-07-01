Что происходит с ценами на жилье в Украине

В настоящее время в городах квадратный метр, как правило, стоит дороже, чем в области, пишет 24 Канал.

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В то же время цены за пределами областных центров чаще растут более активно. Это заметно даже в регионах, где стоимость жилья в городе значительно выше. Например, в Днепре квадратный метр за год не изменился, тогда как в Днепропетровской области он вырос на 13%. Похожая ситуация и в Запорожье. В городе цена осталась на прежнем уровне, а в области выросла на 22%.

Спрос не исчезает, а частично смещается за пределы крупных городов. Покупатели обращают внимание не только на областной центр, но и на прилегающие населенные пункты, где частный дом можно приобрести дешевле.

Сколько стоит квадратный метр дома в городах и областях

По данным ЛУН, в Киеве квадратный метр дома стоит 1 250 долларов, в Киевской области – 950 долларов. В Виннице квадратный метр стоит 900 долларов, в Винницкой области – 638 долларов.

Самым дорогим городом по стоимости квадратного метра является Львов. Во Львове цена выше – 1 320 долларов за квадратный метр, тогда как во Львовской области – 689 долларов.

В Одессе квадратный метр дома стоит 1 010 долларов, в Одесской области – 556 долларов. В Ивано-Франковске – 933 доллара, в Ивано-Франковской области – 648 долларов.

Разница наблюдается и в темпах роста. Во Львовской области квадратный метр за год подорожал на 23%, во Львове – на 5%. В Одесской области цена выросла на 25%, в Одессе – на 1%. В Винницкой области прирост составляет 22%, в Виннице – 12%.

Средние цены за квадратный метр на вторичном рынке / Инфографика ЛУН

Почему пригород становится все более популярным среди покупателей

Жилье за городом привлекает тех, кто ищет более низкую цену, большую площадь и отдельный дом вместо квартиры в плотной городской застройке. Для части покупателей важны двор, более спокойное местоположение и возможность жить вдали от городского шума.

На рынок также влияет спрос со стороны ВПЛ и военных, которые ищут частные дома для проживания или аренды. Для семей такой формат часто более удобен, так как дает больше пространства и гибкости.

Почему дешевые дома могут исчезнуть с рынка

Дешевые частные дома могут исчезнуть с рынка из-за новых требований к строительству в Украине. Застройщикам придется работать по более жестким правилам, что повлияет на цены и объемы предложения.

Количество доступных недорогих домов сократится. С рынка постепенно исчезнут объекты, которые ранее строились по упрощенным схемам. Эксперты прогнозируют дополнительное подорожание как минимум на 10%.