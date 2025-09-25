Квартири зірок завжди викликають інтерес, адже вони відображають характер і стиль власників. Ірена Карпа вирішила показати, як виглядає її київське помешкання.

Письменниця та громадська діячка Ірена Карпа показала інтер'єр своєї квартири у межах проєкту "По хатах" на Люкс ФМ, передає 24 Канал.

Як виглядає квартира Ірени Карпи?

Відомо, що квартира площею 53 квадратних метрів обійшлася Карпі у 103 тисячі доларів. Вона придбала її всього за кілька місяців до переїзду у Францію. Поки письменниця мешкає за кордоном, у помешканні тимчасово живе її знайома, яка й доглядає за оселею.

Інтер'єр квартири Ірени – справжня колекція історій. Вінтажні меблі та предмети декору вона збирала під час подорожей різними країнами, відвідуючи барахолки та антикварні крамниці. Деякі речі для неї спеціально створювали друзі.

Серед найцікавіших деталей – валіза й двері з Іспанії, які стали яскравими акцентами оселі. Загалом квартира більше нагадує артпростір, ніж класичне житло, що й підкреслює творчу натуру її власниці.

Квартира Ірени Карпи: дивіться відео

Де зараз живе письменниця?

Як раніше писало видання The Village, Ірена Карпа живе на дві країни: у Франції та в Україні. У Парижі вона проводить більшість часу з родиною, а до Києва приїздить для роботи над проєктами та зустрічей із читачами.

Де живуть українські зірки?